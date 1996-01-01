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Единый электронный проездной билет: и горожанам удобно, и казне хорошо
Как показало исследование, 55,2% пассажиров в общем и целом довольны состоянием пассажирского транспорта во Владивостоке. 17,2% недовольны по следующим причинам: автобусы не резиновые и слишком медленно передвигаются в трафике, еще один пунктик недовольства - качество обслуживания. Вот на нем-то исследователи и решили сосредоточиться и рекомендовать меры по улучшению работы общественного транспорта.
Предполагается, что после обновления транспортного парка в автобусах будут установлены системы видеонаблюдения за водителями и автоматического приема платежа. По мнению разработчиков мер, это позволит бороться и с недостаточной водительской коммуникативностью, и с банальным хамством. (Тут хочется вспомнить наклейки-стикеры в автобусных салонах: "Плати молча - проживешь дольше". Интересно, возможна ли надпись похожего содержания в общественном транспорте Японии?). Кроме того, планируется завести телефон доверия и проводить регулярные рейды по проверке технического и санитарного состояния автобусов.
Введение же автоматической оплаты за проезд не столько забота об удобстве пассажиров и водителей, сколько желание пополнять городскую казну налогами. Так, есть идея ввести единый электронный проездной билет на городской общественный транспорт вроде гонконгского "октопуса" или сеульского проездного.
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