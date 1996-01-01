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Водка на Русском стала "золотой"
Масштабная стройка на острове Русском привела к возникновению такого забытого явления, как бутлегерство. По слухам, тысячи рабочих, задействованных на стройке, после трудного трудового дня ищут возможность тяпнуть стаканчик. Вот только приобрести бутылку беленькой весьма проблематично, так как возле строек водка не продается.
Более того, по официальной информации, всего две компании имеют лицензию на торговлю алкоголем. Но проблему решили местные жители, они приобретают водку ящиками, а потом торгуют ею по цене от 200 до 500 рублей. Так что доблестные труженики без согреву не останутся. Единственное, что настораживает: подобная торговля в конце концов может обернуться отравлением каким-либо суррогатом.
Рубрика "Ходят слухи,что…"
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