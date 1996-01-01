Во Владивостоке круглосуточно работают "горячие линии" по гриппу и орви

Как сообщили в управлении здравоохранения администрации Владивостока, в городе работают телефоны "горячих линий" по профилактике и лечению гриппа и ОРВИ. По телефону (4232) 45-90-29 горожане могут круглосуточно задавать вопросы врачам скорой помощи о симптомах гриппа, мерах профилактики, действенных противовирусных средствах и о том, куда необходимо обращаться, если обнаружили у себя признаки болезни. Получить консультацию по вопросам простудных заболеваний можно и у врачей городского центра медицинской профилактики по телефону (4232) 40-15-62.