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В Интернете появилась мировая карта сексуальной активности

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Модная в наше время онлайновая социальность часто приводит к появлению удивительных сервисов. Некоторые из них предназначены для того, чтобы дать пользователям возможность рассказать о своих сексуальных приключениях.

Например, с помощью сайта Ijustmadelove можно сообщить миру, что вы только что занимались любовью, и даже отметить на карте место, где это произошло.

Силами пользователей сервиса создается мировая карта сексуальной активности. Места "сексуальной славы" помечены специальными значками. Если навести мышку на значок, то можно увидеть счетчик любви, показывающий, сколько людей занимаются сексом в выбранной зоне.

Пользователи сайта могут добавлять на карту свои метки. Метка - это комплексная информация (пол, ориентация, поза, является ли этот секс первым с новым партнером, с презервативом или нет, где (на диване, на улице). Все это можно снабдить текстовым комментарием "как это было". Авторы проекта пытаются добавить реалистичности своей карте, позволяя одному человеку размещать новое сообщение не чаще чем раз в 20 минут.

Если навести мышь на одну из меток, расположенных на карте, можно прочесть такую же информацию, добавленную другими пользователями сайта. Ссылку на карту можно отправить по электронной почте. На карте, созданной на основе Google Maps, доступен поиск с точностью до улицы. Если верить меткам, некоторые пользователи Ijustmadelove занимались сексом прямо посреди Атлантического океана.

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