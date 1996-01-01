У любвеобильных и страстных натур безымянный палец длиннее

Как указывают исследователи, соотношение длины пальцев рук, которое рассматривается как указатель на сексуальную и социальную активность, связано с гормональным фоном матери в период развития эмбриона.

Если еще нерожденный малыш сталкивается с повышенным уровнем тестостерона в организме матери, у него впоследствии проявляются не только чисто мужские черты, но и характерное соотношение длины указательного и безымянного пальцев - в пользу последнего. Повышенный уровень эстрогенов вызывает противоположенные признаки. По результатам исследования, проведенного Техническим университетом Хемница, чем длиннее безымянный палец у мужчины, тем больше сексуальных контактов он имел в жизни. Что касается женщин, представительницы прекрасного пола с примерно одинаковой длиной пальцев, о которых идет речь, имеют все предпосылки вступить в брак и родить много детей. А вот дамы с более длинным безымянным пальцем, полагают ученые из Университета Беркли, склонны к гомосексуальным связям, пишет Die Welt.