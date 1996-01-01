Фитнес утром, секс - вечером

Секс является хорошим средством от вирусов, поскольку в крови людей, которые делают ЭТО регулярно, содержится на 30% больше антител, чем у сторонников воздержания.

Возможности человеческого организма бесконечны. Вопрос лишь в желании, стремлении и тренировках. Можно тренировать мозг, повышая интеллектуальные нагрузки, можно развивать в себе искусство любви, нагружая мышцы и повышая самооценку

"Секс и фитнес имеют много общего, - говорит врач лечебной физкультуры Андрей НИЗКОПОКЛОННЫЙ. - Например, и то и другое удовлетворяют наши потребности. В иерархии удовольствий на самой нижней ступени находятся примитивные - еда, сон, у кого-то алкоголь. На более высокой ступени находятся удовольствия от секса, физической нагрузки, музыки, спектакля или фильма. Третья ступень удовольствия, самая высшая, - удовольствие от творческой деятельности, самореализации".

Большая разница

В то же время фитнес и секс в качестве физических нагрузок не заменяют друг друга, говорит Низкопоклонный: "Бытует мнение, что можно не утруждать себя фитнесом, а достаточно лишь регулярно активно заниматься сексом - и вы всегда будете в хорошей форме". Но в качестве кардиотренировок и программы снижения веса врачи не готовы рекомендовать только интимный спорт". С физиологической точки зрения секс - это нагрузка аэробного характера с интервалами ускорения. Но во время такой нагрузки нет возможности контролировать пульс и считать сгоревшие калории. Мышцы нагружаются достаточно беспорядочно, и качество их "проработки" остается под сомнением, пишет Sexyweek.ru.

Поэтому целенаправленная работа над фигурой без фитнеса невозможна, несмотря на то, что постель - это лучший спортивный снаряд, когда-либо изобретенный человечеством. Аэробная нагрузка для сжигания жира приносит эффект, только если длится продолжительное время. У возбужденного человека частота пульса увеличивается с 70 до 150 ударов в минуту - это как у тяжелоатлета во время подъема штанги. Один половой акт сжигает примерно столько же калорий, сколько 15 минут бега в хорошем темпе на беговой дорожке - на насколько же первое приятнее второго! Ну и арифметический пример "на сладкое": за 30 минут полового акта сжигается 200 калорий. То есть, занимаясь сексом раз в день, вы сбросите полкило веса за неделю.

Но, к сожалению, как показывают исследования, у многих пар секс зачастую заканчивается уже тогда, когда механизм сжигания жира даже не успевает развернуться на полную мощность.

Качество секса весьма зависит и от самооценки человека, от его уверенности в себе. Помимо того что в тренажерном зале человеку удается расслабиться психологически, забыть о насущных проблемах, он получает физиологическое удовольствие от упражнений, связанное с выбросом эндорфинов в головном мозге. Удовлетворение от повышения силовых показателей, выносливости, гибкости, изменений фигуры приносит уважение к себе. Все это повышает моральный настрой, уверенность в себе и сказывается на возможностях в сексе.

Физические нагрузки укрепляют не только здоровье, но и омолаживают мужской организм и усиливают потенцию. Силовые упражнения, особенно приседания с тяжестями, стимулируют выработку тестостерона в организме. Доказано, что бодибилдинг для мужчин - источник вечной молодости.

Противовирусный эффект

Секс также является хорошим средством от всевозможных вирусов, поскольку в крови людей, которые делают ЭТО регулярно, содержится на 30 процентов больше антител, чем у сторонников воздержания. Поэтому сексуально активные дамы и господа гораздо реже подхватывают грипп, простуду и другие инфекционные заболевания.