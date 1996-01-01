Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Фитнес утром, секс - вечером
Секс является хорошим средством от вирусов, поскольку в крови людей, которые делают ЭТО регулярно, содержится на 30% больше антител, чем у сторонников воздержания.
Возможности человеческого организма бесконечны. Вопрос лишь в желании, стремлении и тренировках. Можно тренировать мозг, повышая интеллектуальные нагрузки, можно развивать в себе искусство любви, нагружая мышцы и повышая самооценку
"Секс и фитнес имеют много общего, - говорит врач лечебной физкультуры Андрей НИЗКОПОКЛОННЫЙ. - Например, и то и другое удовлетворяют наши потребности. В иерархии удовольствий на самой нижней ступени находятся примитивные - еда, сон, у кого-то алкоголь. На более высокой ступени находятся удовольствия от секса, физической нагрузки, музыки, спектакля или фильма. Третья ступень удовольствия, самая высшая, - удовольствие от творческой деятельности, самореализации".
Большая разница
В то же время фитнес и секс в качестве физических нагрузок не заменяют друг друга, говорит Низкопоклонный: "Бытует мнение, что можно не утруждать себя фитнесом, а достаточно лишь регулярно активно заниматься сексом - и вы всегда будете в хорошей форме". Но в качестве кардиотренировок и программы снижения веса врачи не готовы рекомендовать только интимный спорт". С физиологической точки зрения секс - это нагрузка аэробного характера с интервалами ускорения. Но во время такой нагрузки нет возможности контролировать пульс и считать сгоревшие калории. Мышцы нагружаются достаточно беспорядочно, и качество их "проработки" остается под сомнением, пишет Sexyweek.ru.
Поэтому целенаправленная работа над фигурой без фитнеса невозможна, несмотря на то, что постель - это лучший спортивный снаряд, когда-либо изобретенный человечеством. Аэробная нагрузка для сжигания жира приносит эффект, только если длится продолжительное время. У возбужденного человека частота пульса увеличивается с 70 до 150 ударов в минуту - это как у тяжелоатлета во время подъема штанги. Один половой акт сжигает примерно столько же калорий, сколько 15 минут бега в хорошем темпе на беговой дорожке - на насколько же первое приятнее второго! Ну и арифметический пример "на сладкое": за 30 минут полового акта сжигается 200 калорий. То есть, занимаясь сексом раз в день, вы сбросите полкило веса за неделю.
Но, к сожалению, как показывают исследования, у многих пар секс зачастую заканчивается уже тогда, когда механизм сжигания жира даже не успевает развернуться на полную мощность.
Качество секса весьма зависит и от самооценки человека, от его уверенности в себе. Помимо того что в тренажерном зале человеку удается расслабиться психологически, забыть о насущных проблемах, он получает физиологическое удовольствие от упражнений, связанное с выбросом эндорфинов в головном мозге. Удовлетворение от повышения силовых показателей, выносливости, гибкости, изменений фигуры приносит уважение к себе. Все это повышает моральный настрой, уверенность в себе и сказывается на возможностях в сексе.
Физические нагрузки укрепляют не только здоровье, но и омолаживают мужской организм и усиливают потенцию. Силовые упражнения, особенно приседания с тяжестями, стимулируют выработку тестостерона в организме. Доказано, что бодибилдинг для мужчин - источник вечной молодости.
Противовирусный эффект
Секс также является хорошим средством от всевозможных вирусов, поскольку в крови людей, которые делают ЭТО регулярно, содержится на 30 процентов больше антител, чем у сторонников воздержания. Поэтому сексуально активные дамы и господа гораздо реже подхватывают грипп, простуду и другие инфекционные заболевания.
Новости тематики
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
- В Благовещенске первая трасса на картодроме будет готова к 1 июля
- Либеральная оппозиция готова отдать Дальний Восток Китаю
Новости раздела
- В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Себя показать
- Туристы отправляются на мысы Русского
- Сахалинцев становится больше
- Приморье показало себя в Харбине во всей красе
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин