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В 2009 году исполняется 135 лет первой, официально зарегистрированной эпидемии во Владивостоке

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Первой во Владивостоке, официально зарегистрированной врачами Сибирской флотилии, считается эпидемия чёрной оспы, занесённая из Кореи в 1874 г.

В 1880 г. порт был возведён в степень города, что сделало его привлекательным для соседей. Уже в 1883 г. во Владивостоке открылось переселенческое управление, создавшее на полуострове Шкота посёлок для переселенцев, прибывающих на пароходах из России. Это значительно увеличило в городе опасность возникновения эпидемии, но карантинная служба и администрация города принимала все меры, имеющиеся в их распоряжении.

Азиатская холера

Эпидемия азиатской холеры 1886 г. вспыхнула в августе, но обнаружилась в сентябре. Её занесли китайцы, прибывшие в край на осенние заработки и таёжный промысел. Для её прекращения были устроены в конце города два временных холерных околотка, один в деревянном доме для китайцев и второй в дощатом шатре для корейцев. В каждой полицейской части были устроены санитарные станции с фельдшерами от морского ведомства, снабженные дезинфекционными средствами, лекарствами и носилками.

Заведывание станциями и дезинфекцией квартир больных было возложено на особого морского врача. С особой тщательностью был произведён поголовный осмотр корейцев, живущих крайне бедно и грязно, между которыми больше всего оказалось больных. Больные корейцы были помещены в околотке, а здоровые переведены за город и помещены в дощатых шатрах, где содержались за счёт города. Все их прежние жилища на базарной площади были сожжены. Одежда выздоравливающих также была предана огню, а взамен от города выдана новая. По окончании эпидемии корейцы, не нашедшие себе в городе постоянных занятий, на пароходе были вывезены за счёт казны на родину.

Среди прибывших в тот год пароходом Добровольного флота переселенцев и следующих на Сахалин ссыльнокаторжных женщин оказалось много инфекционных больных. Все больные были поселены в устроенных отдельно бараках и изолированы от города цепью часовых. Несмотря на принятые меры, вспыхнула эпидемия тифа, умерли шесть горожан.

Эпидемия унесла жизнь двух человек, пользовавшихся всеобщей любовью и уважением. Скончались отдававшие все силы борьбе и помощи больным тифом и холерой председатель Владивостокского Благотворительного общества жена командующего Сибирской флотилией Александра Фельдгаузен и городовой врач Николай Мякотин.

Безработица привела к тифу

В 1908 г. бедность и наступившая безработица привели к вспышке эпидемии сыпного и брюшного тифа. В работном доме, в морском и переселенческом бараках количество заболевших доходило до 40%. С эпидемией с большим трудом город справился лишь к началу 1909 г.

В памяти досоветского Владивостока осталась эпидемия чумы, которая свирепствовала с конца 1920 года до весны 1922-го. Предполагают, что её завезли корейцы, так как болезнь началась в Корейских слободках на Первой и Второй Речках.

В 1921 г. в период административной нестабильности заболевание распространилось не только на городские слободки, но и на части японского Экспедиционного Корпуса. Умерших от чумы японцев и русских хоронили в пади, отделяющей город от хребта Центральный. Там, где начинается застройка за стадионом "Строитель", располагалось японское кладбище. Перед ним японское командование установило большую глыбу чёрного камня с эпитафией. Русских хоронили дальше, вверх по долине.

Но большинство умерших от чумы были китайцы и корейцы. Крематорий, находившийся на берегу Амурского залива, работал всё время эпидемии круглосуточно, а штабеля из мёртвых тел не убывали. И все же к весне 1922 г. Приамурское правительство с эпидемией справилось.

В первые годы советской власти по городу прокатились несколько эпидемий сыпного тифа. Всех больных разместили в бывших казармах, вновь приехавших санитарная служба отправляла в баню, где парикмахеры стригли "под ноль" мужчин. Женщины подвергались повторной проверке. Хорошо работающие портовая карантинная служба и санэпидстанции отделов здравоохранения свели опасность эпидемий на нет.

Остался непобеждённым только грипп

Знаменитую "испанку" завезли в город беженцы из советской России. Памятны эпидемии шестидесятых и следующих… десятых годов: гонконгский, "птичий", теперь вот "свиной" грипп. Его приход, конечно, стал "неприятной неожиданностью" для руководителей российского здравоохранения. И выяснилось, что у врачей и в аптеках нет необходимого лекарства, хотя, говорят, его создали ещё 15 лет тому назад в НИИ Министерства обороны, но о его существовании не знали в Минздраве. Сегодня в аптеках вновь поступающие партии марлевых масок разлетаются за день, зато на складах Минобороны и Главатома десятки лет пылятся, дожидаясь часа "Х" респираторы типа "лепесток". Ведь у нас правая рука никогда не знает, что делает левая.

Но куражу мы не теряем, не такое видали. Правда, всё чаще вспоминаются слова первого министра пьесы Е. Шварца "Голый король": "Я не верю в чудеса, говорит безумец в сердце своём. А мы только чудом и держимся!".

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