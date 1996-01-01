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"Большая Перемена" принимает награды и поздравления
Ровно 10 лет назад студенческое телевидение Института массовых коммуникаций ДВГУ впервые вышло в эфир. 11 ноября передача "Большая Перемена" отметит свой первый юбилей. Как и много лет назад, основным объектом вещания остается жизнь института.
В архиве "Большой Перемены" огромное количество материалов на различные темы. Но праздничный выпуск получился особенным. В нем каждый желающий смог поздравить любимую передачу с Днем рождения. Но главным подарком для всей редакции стал приз, полученный на Международном конкурсе вузовских видеоматериалов "ТелеПрофи", прошедшем в г. Саратов.
"От нашего руководителя В.Г. Патрушева поступила идея принять участие в конкурсе. И в начале октября мы отправили выпуск, где собрали лучшие сюжеты, за последний учебный год, - рассказывают главные редакторы передачи Светлана Мажуга и Маргарита Гитько. - Уже через пару недель нам позвонили организаторы конкурса и сообщили, что наша работа вышла в финал и нас приглашают на награждение. Решение ехать было принято спонтанно. За одну неделю нам нужно было успеть купить билеты на самолет до Москвы и поезд до Саратова, успокоить взволнованных родителей, собрать чемоданы, а также подготовить презентационную речь. И вот спустя еще несколько дней мы уже заселялись в одну из комнат общежития Саратовского Государственного Университета".
Заключительный этап фестиваля продлился три дня. За это время финалисты конкурса успели отсмотреть 24 работы своих коллег, посетить мастер-классы известных журналистов: Владимира Молчанова, Михаила Кожухова и Ирины Кемарской, побывать на творческой встрече с народным артистом России Дмитрием Назаровым, посетить ГТРК "Саратов", а также принять участие в съемках телеигры "Семь шляп". На заключительном круглом столе прошло награждение победителей и подведение итогов. "Настоящим сюрпризом стало то, что нам вручили специальный приз от киностудии СГУ", - поделились своими впечатлениями Светлана и Маргарита. Кроме того, девочки отметили высокий уровень организации фестиваля. "Конечно, самое яркое впечатление оставило общение с участниками конкурса, - говорят они. - Не так часто такое количество творческих, активных, веселых людей собираются в одном месте для того, чтобы поделиться опытом и просто пообщаться. Мы очень рады тому, что теперь у нас есть друзья в самых разных уголках России и за ее рубежом".
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