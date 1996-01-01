Транспортные реки пустят вспять

"ЗР" уже писал, что в апреле-мае этого года Институтом международного бизнеса и экономики ВГУЭС провел комплексное исследование пассажиропотоков. В течение двух дней, рабочего и выходного, 6000 студентов-добровольцев дежурили в каждом автобусе, троллейбусе, трамвае и пароме, считали и анкетировали пассажиров. Собранный материал был обработан научными сотрудниками университета.

До того как из пяти томов рекомендаций будут выбраны те, которые можно хоть как-то реализовать в текущих экономических условиях, размышления о плачевной ситуации с транспортом решили обнародовать. По этому поводу была собрана пресс-конференция с участием руководителя транспортного управления г. Владивостока Сергея Войченко и руководителя исследовательского проекта, директора Института международного бизнеса и экономики ВГУЭС Александра ЛАТКИНА.

"Владивосток - один из самых проблемных городов России, в том числе из-за транспортной системы. При проектировании города исходили из предположения, что максимальная численность его жителей не превысит 300-400 тыс. человек. Сейчас в городе, только по официальным статистическим данным, больше 600 тысяч. Дело даже не в самом количестве, а в сложившейся схеме автодорог и зажатости городского рельефа. Мы не можем расширить трассы. Значит, придется искать другие способы оздоровления ситуации, иначе город просто встанет", - в нескольких словах пояснил актуальность проведенного исследования руководитель проекта Александр Латкин.

Двадцать лет спустя

В ходе исследования было обработано 40000 анкет и опросных листов, стоит заметить, что последний раз за подобную работу брались в 1987 г. Естественно, структура и объемы пассажирских перевозок кардинально изменились. Если посмотреть на карту основных промышленных предприятий советского образца, то становится понятной логика выстраивания транспортных маршрутов двадцатилетней давности. Есть завод, при нем жилой массив, в жилом массиве курсируют автобусы. В черте города пять мини- конгломераций: северо-восточная (Изумруд, Варяг); северо-западная (Рыбокомбинат, Мебельная фабрика); центральная (Дальзавод); юго-восточная (Дальприбор, Рыбный порт, Первомайский СРЗ) и юго-западная (ДВМП, ВМТП). Между мини-конгломерациями также существовала система транспортного сообщения. На сегодняшний день заводы перестали быть основным местом работы, 67% занятости населения обеспечивают мелкие сервисные предприятия, большинство которых сконцентрировано в центральной части города. В итоге из вышеописанных и прочих мини-конгломераций транспортные потоки устремляются в центр. Улицы Алеутская, Светланская, Партизанский проспект в часы пик превращаются в сплошную пробку.

Немного цифр

В ходе исследования выяснилось, что на трамваях стали ездить в 4,8 раза меньше людей, на троллейбусах в 4,5 раза, на морском транспорте - в 6 раз. Пассажиры переместились на автобусы (85% ). В эпоху муниципального транспорта во Владивостоке действовало 42 автобусных маршрута и около 300 автобусов. Сейчас маршрутов 92, автобусов столько же. Двадцать лет назад в день перевозилось около 560 тысяч человек, сегодня - около 400 тысяч. Прочие пересели на личные автомобили, мы же не даром носим титул самого автомобилизированного города России.

Монорельсовая идея

Теперь о наболевшем - о трамваях. Вопрос, быть ли трамваям на Светланской или не быть, уже завяз в зубах. Выяснилось, что трамваем пользуется только 10% жителей, в основном пенсионеры. Неудивительно, ведь это самый дешевый вид транспорта. А учитывая то, сколько вагонов на линии, можно прождать на остановке полчаса. Казалось бы, убрать его - и дело с концом. Даже в равнинных городах трамвайные линии идут параллельно основному потоку автотранспорта, по отдельной полосе. Но радикально это проблему не решит. Машин не станет меньше, улицы сами собой не расширятся, а многоярусные автопарковки не возникнут. И тут опять на свет всплыла идея монорельсовой дороги по территории Дальзавода. Рано или поздно за ее строительство придется браться. Проект на перспективу: долгосрочный и дорогостоящий. Нам бы с мостами разобраться.

Формирование парка муниципальных автобусов в рекомендации не вошло, поскольку кардинально ситуация не изменится. Но с предприятиями ВПОПАТ-1 и ВПОПАТ-3 нужно что-то делать, и людям придумали работу. Ее идеологическая составляющая очень проста. Главой города Игорем Пушкарёвым поставлена задача: в преддверии 150-летия столицы Приморья и саммита АТЭС-2012 восстановить работу муниципального общественного транспорта. В 90-е годы автопарки и ремонтные боксы муниципальных предприятий были взяты в аренду коммерческими структурами. У сменяющих друг друга глав администрации города были проблемы поважнее, чем обеспечение населения общественным транспортом.

По словам руководителя транспортного управления г. Владивостока Сергея Войченко, с каждым годом все сложнее и сложнее решать вопрос со стоимостью проезда в автобусах, с льготными категориями граждан, с санитарным и технических состоянием автобусов. "У города нет собственного автобусного парка. Получается, нам нечего противопоставить доводам коммерческих структур. С одной стороны, нельзя лишить человека лицензии за то, что один из его водителей нагрубил пассажиру. С другой мы же цивилизованный город, нужно как-то выстраивать достойное сервисное обслуживание", - объяснил он политическую составляющую решения заново обзавестись муниципальным автобусным парком. Для этой цели уже закуплены первые 30 автобусов (КАВЗ-4239 вместимостью 88 пассажиров оборудованы откидными помостами для инвалидов-колясочников и системами спутниковой навигации), они будут закреплены за ВПОПАТ-1.

В итоге из пяти томов рекомендаций выполнимыми окажутся только несколько пунктов: исключить 10 маршрутов и ввести 7 новых (экспресс); убрать маршрутные такси малой вместимости; поставить на автобусы систему спутниковой навигации и изменить схему движения транспорта в центре города. Например, обсуждается перспектива одностороннего движения по Партизанскому проспекту.