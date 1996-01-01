Диета на колесах

Вопросы сохранения собственной фигуры волнуют нас в любое время года. Но редкие автоледи задумываются о том, как сказывается их намерение отказаться от "лишнего кусочка" на способности управлять автомобилем.

Опасная чашка кофе

Существует распространенное мнение, что чашечка кофе, выпитая утром натощак, снимает усталость и устраняет последствия принятых накануне вечером спиртных напитков. На самом деле это не так. Чувство утомления и усталости исчезает совсем ненадолго и очень скоро появляется вновь, причем в большей степени. Повышенная доза кофеина способна лишь повысить ваше внутреннее напряжение. И если в пути вас ожидают неизбежные утренние пробки, то это абсолютно ни к чему. Так что с утра куда полезнее фруктовые соки или минеральная вода.

Но ограничиваться только ими не стоит. В голодном состоянии у человека замедляются скорость реакции и быстрота мышления. Обязательно возьмите с собой в машину овощи или фрукты. Всего-то пары яблок хватит на долгую дорогу от дома до работы (только "продовольственные запасы" лучше заранее порезать на мелкие кусочки, чтобы не отвлекаться за рулем). И не стоит смущаться, если кто-то заметит, что вы, стоя на светофоре, хрумкаете морковку! Ваше состояние куда важнее, чем чье-либо мнение.

Еда для дороги

Если вас ожидает более-менее продолжительная дорога (к примеру, придется находиться за рулем больше часа), то вам надо тщательно продумать свое меню перед поездкой. Не стоит перед "круизом" есть жирную пищу. После нее мы обычно становимся вялыми и утомленными. Уменьшается кровоснабжение легких, сердца и мозга. Что, естественно, очень опасно для водителя.

Поэтому, если вы все же наелись плотнее, чем планировали, не спешите сразу отправляться в путь. Устройте для себя небольшой (10-15 мин.) перерыв.

Также стоит подумать о том, какая пища повышает кровяное давление и действует возбуждающе. От нее тоже лучше отказаться перед поездкой. А вот соленая выпечка - крекеры, рогалики - и соленый арахис или миндаль (особенно в летнее время) сослужат хорошую службу в дороге. Это связано со способностью организма удерживать воду, чему помогает, как ни странно, поваренная соль. Также наиболее подходящей пищей перед дальней дорогой считаются йогурт, творог, нежирные сыры и другие молочные продукты.

Станем "профи"

Большинство диет и рекомендаций по правильному питанию создано словно специально для женщин-автомобилисток. В них советуют принимать пищу небольшими порциями, несколько раз в день. Кстати, водителям-профессионалам положено после каждых трех часов непрерывной езды делать 15-минутную остановку для принятия пищи.

Вот и мы, милые дамы, давайте относить себя не просто к "любителям поколесить", а к профессионалам, и начнем грамотно сочетать свои "супердиеты" для красоты и здоровья с необходимостью обеспечить внимание за рулем для безопасности как собственной, так и окружающих.