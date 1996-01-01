Единая диспетчерская по номеру 112

Напомним, Владивосток стал одним из первых в списке городов Российской Федерации, где будет организована единая служба 112. В базах данных ЕДДС будут собраны информационные "паспорта" на все городские объекты, схемы расположения инженерных и электрических сетей и множество других данных, необходимых для управления жизнедеятельностью города, особенно в чрезвычайной ситуации. В ЕДДС будет ежедневно стекаться информация из 12 дежурно-диспетчерских служб, таких, как УВД, ГИБДД, станция скорой медицинской помощи, Управление ГОЧС, пожарная служба, городская диспетчерская ЖКХ, филиал ОАО "ДРСК" Приморские электросети и другие.