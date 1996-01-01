Молодые ученые собрались на форум в ДВГТУ

На открытие IX Международного Форума, которое состоялось на прошлой неделе в Дальневосточном государственном техническом университете (ДВГТУ), собралось более 400 студентов, аспирантов и молодых ученых из стран АТР. Для университета это мероприятие стало уже традиционным и в последние годы проводится в рамках реализации приоритетного национального проекта "Образование".

В 2009 г. форум был аккредитован по программе Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере "Участник молодежного научно- инновационного конкурса" ("У.М.Н.И.К."). Благодаря этому победители в номинации "За научные результаты, обладающие существенной новизной и среднесрочной (до 5-7 лет) перспективой их эффективной коммерциализации" получат грант на исследования в размере более 200 тыс. руб. в год в течение двух лет.