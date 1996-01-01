У дач появляются собственники

По данным краевого Управления Федеральной регистрационной службы, в текущем году жители Приморья активнее, чем прежде, оформляют права на объекты недвижимого имущества в упрощенном порядке.

Рост показателя по регистрации прав на "дачные" объекты недвижимости за девять месяцев 2009 г. по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. составил 48%. Причем самым значительным он был в Черниговском, Хорольском, Михайловском и Уссурийском районах края.