Второй путь по Амурскому мосту открыт

Торжественное открытие движения по второй очереди железнодорожного моста через Амур у Хабаровска состоялось 7 ноября. С ведением в эксплуатацию второй очереди после реконструкции, которая продолжалась почти четыре года, ликвидируется последний однопутный участок на Транссибирской магистрали. Пропускная способность участка увеличится в 1,6 раза, повысится безопасность движения поездов.