Завтра растает, или "с первым снегом!"

Ничто не вызывает такого народного владивостокского единодушия, как снегопад и его последствия. Три дня все вокруг только и говорят о "репетиции зимы", ругают состояние дорог, парадные отчеты штаба по борьбе со стихией, отсутствие общественного транспорта, работающую под шапкой-невидимкой снегоуборочную технику и прочее.

На этом фоне Александр Чавычалов, начальник оперативного штаба по борьбе со стихией администрации г. Владивостока, рассказывает про 191 единицу техники и 5400 тонн песко-солевой смеси: "Техника и люди отработали на совесть. Сложности возникли из-за температурных особенностей, снег упал на теплый грунт, стал тут же таять и превращаться в ледяную корку". Ну а с техникой МУПВ "Дороги Владивостока" что делается? По наблюдениям очевидцев, в разгар стихии техника как стояла на Снеговой в полной боевой готовности к плановому осмотру мэра, так и стоит, потому скользко на дорогах-то…и надо бы поменять резину. Кстати, в ночь с субботы на воскресенье шиномонтажные мастерские при авторынках работу не прекращали - нормальный бизнес!

Про пескоструйку приведу рассказ горожанки, позвонившей в редакцию: "Видела один пескоразбрасыватель на ул. Постышева. Едет машина, и из кузова мужичок кидает лопатой песок: лопата песка - 5 метров - потом опять кучка песка и так далее. Жалко, что за рулем была, а так бы сфотографировала эту чудо-пескоструйку - гордость Владивостока".

Управляющим компаниям еще в субботу, 31 октября, были выданы инструкции по уборке снега силами дворников с придомовых территорий. В субботу мело, сотрудники с ломами и лопатами на работу не вышли. В воскресенье - выходной, лестницы чистить приступили только в понедельник утром. Вот комментарий участника событий (таджик, который приехал с женой на заработки): "Начальник лом выдал. Сказал не сильно долбить - ступеньки портятся. Завтра все само растает, лишь бы люди работу видели". Объяснение понятное, главное - жизненное. Кстати, мастерские по ремонту обуви, находящиеся поблизости от лестничных маршей, тут же подняли цену за замену каблуков на 20%, за срочность.

Про общественный транспорт лучше всего знают водители автобусов. В воскресенье полчаса на остановке 3-я Рабочая на кольце стоял единственный автобус N55. Интересуюсь, когда поедем. "Когда снег растает, я в камикадзе не устраивался", - был ответ. Жители районов Баляева, Нейбута, Патриса-Лумумбы, Окатовая, Змеинка добирались в офисы на попутках, понимающие автовладельцы подвозили за сотню с носа, а кто и бесплатно. Зато часть таксомоторных компаний тут же подняли цены на 100-150 руб., за риск, итого поездка по рисковым владивостокским дорогам оценивается в 280-330 руб. Ну и в травмпунктах города тоже оживление: за два дня 43 вызова только по причине гололеда, ну вы знаете, "упал, очнулся, гипс…", особый "урожай" в Первомайском районе - 23 обращения за выходные.

Что ж, с первым снегом, владивостокцы!

Есть надежда, что второй снег не пройдет "комом", ведь в этом году из городского бюджета выделили еще 66 млн руб. на закупку дополнительных 15 единиц техники.