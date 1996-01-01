Свиной грипп подтвержден у 30 студентов Владивостока

"На 1 ноября высокопатогенным гриппом заболело уже 30 студентов, среди них учащиеся Владивостокского медицинского университета - 12 человек, ВГУЭС - 7 человек, филиал в Артеме - 1, ДВГТУ - 3, ДВГУ - 2, Дальрыбвтуз - 1, в других единичные случаи", - сказала Любовь Дроздова.

По ее словам, заболевшие есть и среди работников медицинских учреждений - из них один завозной, в другом заражение произошло контактным путем.

С 20 октября ведется ежедневный мониторинг всех случаев на всех территориях Приморского края, на 12 территориях работают специализированные "горячие линии".