Медики Владивостока работают до 21.00 и без выходных

Все поликлиники и медучреждения Владивостока перешли на новый график работы: из-за увеличения количества обращений в отделения скорой помощи было принято решение расширить время приема граждан. Теперь попасть на прием к врачу можно вплоть до 21.00. Об этом сообщила вице-губернатор Приморского края Любовь ДРОЗДОВА.

"Все амбулаторные учреждения перешли на семидневную рабочую неделю. Теперь обратиться в поликлинику или вызвать врача на дом можно в любой день недели, в том числе в выходные дни, - сказали корр. РИА PrimaMedia в пресс-службе администрации краевого центра со ссылкой на управление здравоохранения. - Эти меры предприняты с целью повышения доступности медицинской помощи в период вспышки заболеваний ОРВИ и гриппа". Дополнительные места для больных гриппом и ОРВИ выделены в муниципальной городской клинической больнице №4.