Жители Владивостока и долги

Вовремя ли вы платите по долгам и счетам? С таким вопросом "ЗР" обратился к читателям.

Александр, военнослужащий:

- Недавно вернулись из отпуска. Естественно, денег как всегда не хватило. Пришлось "распечатать" кредитные карты. А тут еще жена к подружке в Швейцарию на шопинг на пару дней завернула. Так что в кассе двух приморских банков меня уже узнают как родного. Бывает, что на день-два платеж в банк могу задержать, если срок выплаты ежемесячного платежа выпадает на выходной, а заранее заплатить не получается, зарплата, к примеру, еще не подоспела. Своевременно заплатить кредит помогают банковские киоски, которые работают круглосуточно и принимают платежи за кредиты наличными, а также списывают деньги с зарплатной карты. Наличными деньгами уже давно не занимаем, долг банку как-то дисциплинирует, пусть он и с процентами. Вообще у нас в семье закон такой: как только получаем зарплату, сразу бегом в банк платить кредиты, потом к банковскому киоску - оплачиваем счета за коммуналку, ну, а на оставшиеся деньги веселимся. Если, правда, что-то остается…

Наталья, бухгалтер:

- Ох, как я ненавижу в долг брать. Хотя конечно же банковскими кредитами пользуюсь. А что делать, вокруг столько соблазнов?! Вот и машину новую хочу купить, и ремонт хороший сделать, и за границу съездить. Вопрос только в том, где столько денег взять?! Буду действовать постепенно. А в долги залазить, чтобы и возможности не было расплатиться в срок, - самое последнее дело. Я лично всегда стараюсь расплачиваться с кредитами раньше времени.

Павел, экономист:

- Если уж брать в долг, то необходимо иметь постоянный источник дохода. Конечно же ипотеку, мебель и купить ноутбук без займа в банке я бы, наверное, не потянул. В том, чтобы деньги человек в срок отдавал, должен быть заинтересован и сам продавец услуг, то же государство, к примеру. Чем больше будет существовать способов оплаты, тем скорее деньги смогут поступить на счет. Вот хочу попробовать оплачивать коммунальные платежи через Интернет по пластиковой карте, хотя пока опасаюсь, вдруг деньги пропадут, кому я тогда буду доказывать, что заплатил в срок.

Александр, врач-травматолог:

- Вообще стараюсь долги не заводить. И если занимаю, то очень редко. Всегда надеюсь только на свои силы.

Наталья, медицинская сестра:

- В нашей семье со всеми долгами мы привыкли расплачиваться заранее. Очень в этом нам помогает и моя мама. Она, можно сказать, координирует оплату всех коммунальных услуг: за свет, тепло, содержание дома. Мы только деньгами ее обеспечиваем. В последнее время стали приходить квитанции за свет, сразу за три месяца, так мама и эти платежи сразу старается вперед погасить, чтобы не дай бог долги не накопились.

Павел Гаврилович, строитель:

- Сколько зарабатываю, столько и трачу. Могу, конечно, у родственников деньжат одолжить. Но именно деньжат, а десятки тысяч… ни к чему мне это. Дочек уже выучил, внуков помогаю растить, а для этого и зарплаты с огородом хватит. Зачем мне еще в долги залезать?! Пусть молодые занимают, если есть с чего отдавать.

Евгений, служащий:

- Долгов нет, кредитов нет, делать первые и брать вторые в ближайшем будущем не думаю. Но есть свое мнение: я считаю, что, прежде чем брать кредит или влезать в долги, необходимо оценивать свои силы и возможности.