Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Жители Владивостока и долги
Вовремя ли вы платите по долгам и счетам? С таким вопросом "ЗР" обратился к читателям.
Александр, военнослужащий:
- Недавно вернулись из отпуска. Естественно, денег как всегда не хватило. Пришлось "распечатать" кредитные карты. А тут еще жена к подружке в Швейцарию на шопинг на пару дней завернула. Так что в кассе двух приморских банков меня уже узнают как родного. Бывает, что на день-два платеж в банк могу задержать, если срок выплаты ежемесячного платежа выпадает на выходной, а заранее заплатить не получается, зарплата, к примеру, еще не подоспела. Своевременно заплатить кредит помогают банковские киоски, которые работают круглосуточно и принимают платежи за кредиты наличными, а также списывают деньги с зарплатной карты. Наличными деньгами уже давно не занимаем, долг банку как-то дисциплинирует, пусть он и с процентами. Вообще у нас в семье закон такой: как только получаем зарплату, сразу бегом в банк платить кредиты, потом к банковскому киоску - оплачиваем счета за коммуналку, ну, а на оставшиеся деньги веселимся. Если, правда, что-то остается…
Наталья, бухгалтер:
- Ох, как я ненавижу в долг брать. Хотя конечно же банковскими кредитами пользуюсь. А что делать, вокруг столько соблазнов?! Вот и машину новую хочу купить, и ремонт хороший сделать, и за границу съездить. Вопрос только в том, где столько денег взять?! Буду действовать постепенно. А в долги залазить, чтобы и возможности не было расплатиться в срок, - самое последнее дело. Я лично всегда стараюсь расплачиваться с кредитами раньше времени.
Павел, экономист:
- Если уж брать в долг, то необходимо иметь постоянный источник дохода. Конечно же ипотеку, мебель и купить ноутбук без займа в банке я бы, наверное, не потянул. В том, чтобы деньги человек в срок отдавал, должен быть заинтересован и сам продавец услуг, то же государство, к примеру. Чем больше будет существовать способов оплаты, тем скорее деньги смогут поступить на счет. Вот хочу попробовать оплачивать коммунальные платежи через Интернет по пластиковой карте, хотя пока опасаюсь, вдруг деньги пропадут, кому я тогда буду доказывать, что заплатил в срок.
Александр, врач-травматолог:
- Вообще стараюсь долги не заводить. И если занимаю, то очень редко. Всегда надеюсь только на свои силы.
Наталья, медицинская сестра:
- В нашей семье со всеми долгами мы привыкли расплачиваться заранее. Очень в этом нам помогает и моя мама. Она, можно сказать, координирует оплату всех коммунальных услуг: за свет, тепло, содержание дома. Мы только деньгами ее обеспечиваем. В последнее время стали приходить квитанции за свет, сразу за три месяца, так мама и эти платежи сразу старается вперед погасить, чтобы не дай бог долги не накопились.
Павел Гаврилович, строитель:
- Сколько зарабатываю, столько и трачу. Могу, конечно, у родственников деньжат одолжить. Но именно деньжат, а десятки тысяч… ни к чему мне это. Дочек уже выучил, внуков помогаю растить, а для этого и зарплаты с огородом хватит. Зачем мне еще в долги залезать?! Пусть молодые занимают, если есть с чего отдавать.
Евгений, служащий:
- Долгов нет, кредитов нет, делать первые и брать вторые в ближайшем будущем не думаю. Но есть свое мнение: я считаю, что, прежде чем брать кредит или влезать в долги, необходимо оценивать свои силы и возможности.
Новости тематики
- Названы 13 известных имен для главного аэропорта Амурской области
- Владивосток все-таки будет столицей Дальнего Востока
- Реализуются мечты и идеалы народа
- На Сахалине отработала "Медиашкола: Дальневосточный репортер"
- Дома жителей Дальнего Востока оснащают современными средствами обнаружения пожара
- В Приморье в пострадавших от паводка районах открыты "горячие линии"
- Правила - для того, чтобы их выполнять
- Во Владивостоке начали обучать новой профессии
- В Правительство РФ внесен проект программы подготовки кадров для ключевых отраслей экономики Дальнего Востока
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке
Новости раздела
- Имя первооткрывательницы Долины гейзеров предлагают присвоить главному аэропорту Камчатки
- Предложение по переносу столицы ДФО во Владивосток представят президенту России
- Названы 13 известных имен для главного аэропорта Амурской области
- Новые территории под "дальневосточный гектар" открыты для жителей Колымы
- Владивосток все-таки будет столицей Дальнего Востока
- Реализуются мечты и идеалы народа
- На Сахалине отработала "Медиашкола: Дальневосточный репортер"
- Якутия бьет в одну точку
- Всемирный День туризма на Колыме отметят квестом
- Чемодан - вокзал - хоть куда
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Николаев напрашивается на "бис"
- В Приморье отменили обязательную установку ЭРА-ГЛОНАСС
- "Суражевка" от Абрамовича
- Проходной банк
- Рухнул еще один крупный банк
- В аппарате чиновников Минвостокразвития грядет большой передел
- Давно работающие во Владивостоке рестораны неожиданно стали новым проектом резидента Свободного порта
- Владельцев "айфонов" ожидает новый "удар"
- Стали известны даты ближайшей сельскохозяйственной ярмарки во Владивостоке
- Названы 13 известных имен для главного аэропорта Амурской области