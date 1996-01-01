В Находке появится новый микрорайон

В Находке готовятся к строительству микрорайона "Нефтяник". "Евроазиатская международная инвестиционно-промышленная корпорация" готова участвовать в строительстве жилого микрорайона для работников Приморского нефтеперерабатывающего завода. Жилмассив на 30 домов по 100 квартир в каждом с детскими садами, школой, поликлиникой, спортивными учреждениями должен появиться на территории Находки в районе озера Соленого. По словам главы Находки Олега КОЛЯДИНА, подтверждением серьезности намерений Приморского НПЗ в реализации жилищной программы стало строительство для своих работников первого 100-квартирного дома на улице Рыбацкой.