Китайцы. И лозунг дня у дальневосточников: "Нам с ними жить!"

Вероятно, были в истории Владивостока времена, когда китайцы на его территории не жили. Мне их застать не привелось. Сколько помню, всегда встречаешь на городских улицах полосатые сумки, дешевые товары и торопливое "холошо-холошо".

В студенчестве денег было кот наплакал, и китайский язык учили из чисто утилитарных соображений - с расчетом на скидку за вежливое китайское слово. Позже этот опыт обеспечил мне бесконфликтное существование с любыми идеями "желтой угрозы". В том числе с главной страшилкой сезона - сначала они построят здесь "чайна-таун", а потом приберут к рукам весь Владивосток.

По мне - пусть они приберут что угодно, возьмут в аренду на сто лет и сделают из города второй Гонконг. Но второго Гонконга или второго Шеньчженя быть не может, не та историческая ситуация. Так почему же из года в год я слышу один и тот же бред на тему китайской культурно-экономической экспансии?

С общественным мнением все понятно: китаистика, китайский язык и страноведение - дисциплины не из легких. Пойди разберись. А опыт общения с соседями зачастую сводится к посещению приграничных городов - легендарной троицы: Суньки (Суйфэньхэ), Муньки (Муданьцзян), Чуньки (Чаньчунь) и обходом рыночных рядов. Да еще чтением популярных статей про фэншуй, Шаолинь и толкование "Книги перемен"...

Потом люди подкапливают деньжат и едут для начала в Пекин. И видят, какими темпами могут строиться города. Летят на юг, в Шанхай и Гуанчжоу, и видят, что такое современная китайская промышленность и торговля. По возвращении на родину становится понятно - нам не светит перспектива ни догнать, ни перегнать. Вместе с пониманием приходит страх "чайна-тауна". Меня это и удивляет, и раздражает. Приятно, что я не одинока в своем мнении. Прокомментировать "ЗР" перспективу появления во Владивостоке "чайна-тауна" и "желтую угрозу" взялся Виктор ЛАРИН, директор Института истории, археологии и этнографии ДВО РАН:

- Для начала нужно определиться, что такое "чайна-таун". Если мы говорим о строительстве жилого микрорайона, которое имеет место быть в Санкт-Петербурге, то это не "чайна-таун" . Просто на стройках китайских девелоперов работают китайские рабочие. Отработают и уедут. Оснований для появления во Владивостоке "чайна-тауна" в мировом понимании - то есть места массового заселения людей китайской национальности с сопутствующей инфраструктурой для комфортной жизни - нет. Для этого, как минимум, нужно несколько условий: заинтересованность властей, положительно настроенное коренное население и инвесторы. О желающих строиться здесь китайцах я не слышал. Перед празднованием 60-летия КНР я ездил в Китай и читал в китайских газетах о том, что "в России опять не любят китайцев". Это отрицательно влияет на внешний имидж страны. Даже бояться "чайна-таунов" следует корректно.

Иное мнение у Михаила ТЕРСКОГО, директора "Тихоокеанского центра стратегических разработок":

- В некотором роде "чайна-таун" во Владивостоке уже существует. Как, впрочем, и во всех городах, где работают граждане КНР. Это общемировая тенденция. В крупнейших городах мира - Нью-Йорке, Лондоне, Манчестере - есть настоящие "чайна-тауны". То есть кварталы с компактным проживанием китайцев или выходцев из Китая. И никто давно не делает из этого проблему. Как в Пекине никто не делает проблему из существования русского района Ябаолу или в Нью-Йорке - Брайтон-Бич. Нам придется менять свое представление о том, что мы можем регулировать методами государственного воздействия и что не можем. На уровне сотрудничества КНР и России принять "Закон о приграничном сотрудничестве" - значит мобильность трудовых ресурсов на приграничной территории будет повышаться. Сначала за счет сезонных рабочих в строительство, сельское хозяйство. Потом появятся желающие работать на территории постоянно. Они будут селиться в каких-то районах города, покупать квартиры. Купля-продажа недвижимости государством не контролируется. Вокруг мест компактного проживания китайцев будут открываться магазины, парикмахерские, адвокатские конторы и т.д., обслуживающие эту категорию населения. Рано или поздно это произойдет, поскольку невозможно бороться с общемировой тенденцией. Мы можем только попытаться регулировать процесс, чтобы он проходил наиболее мягко. Полагаю, мои внуки уже будут ходить на экскурсии и в "чайна-таун", и в "корея-таун".

В общем, пора перефразировать известный лозунг в "Нам с ними жить!". Уже живем.

Вы бывали в приграничных селах? Работой здесь обеспечены только учителя да сотрудники почты. Целые семьи много лет работали "помогайками". Как-то знакомый таможенник на Полтавке рассказывал о легендарной тетечке, которая за год съездила в Китай 300 раз: "Аргументировала просто - помыться езжу, больно бани у них нравятся!". Китай дает людям возможность жить и кормить семьи. И еще - заниматься бизнесом.

Международные отношения строятся на зеркальном принципе. Тот же "Черкизон" тут же бумерангом аукнулся на инвестиционных планах приграничья. Учитывая тот факт, что производят все-таки они, а потребляем мы, непонятно, кто от ограничений больше проиграет.

КНР занимает первое место в мире по объему золотовалютных запасов и численности рабочей силы. Третье место в мире по объему ВВП на душу населения (представьте себе население Китая...). И премьер-министр Владимир ПУТИН, посещая соседей в честь их 60-летнего юбилея, без жеманства заявил: наши ресурсы в обмен на ваши деньги и рабочую силу.

Ну нет у нас в стране романтиков, желающих жить на Дальнем Востоке, народ уезжает. Говорят, недавно на массовую пропаганду программы "Переселения соотечественников" откликнулись староверы из Уругвая. А те, что из Узбекистана, назад собираются. Остается только "чайна-таун"?