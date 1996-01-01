Талантливая молодежь представит свои разработки на суд экспертного совета

4 и 5 ноября во Владивостоке впервые пройдет дальневосточный окружной инновационный конвент - региональный этап всероссийского инновационного конвента. Он соберет самых талантливых молодых ученых со всего региона, которые представят свои научные разработки на суд экспертного совета.

В рамках конкурсной программы свои идеи, проекты и продукты будут презентовать 19 ученых из Приморского, Хабаровского и Камчатского краев, Сахалинской, Магаданской и Еврейской автономной областей, Республики Саха (Якутия). Кроме этого, на дальневосточном окружном конвенте от каждого региона будет представлен целый ряд работ вне конкурсной программы. К участию в масштабном мероприятии приглашаются представители бизнеса, инвесторы и стратегические партнеры, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

В рамках конвента будут организованы мастер-классы, деловые игры, семинары и дискуссионные площадки. Так, дальневосточная сеть бизнес-ангелов "Лаборатория инвестиций" проведет деловую игру под названием "Железный предприниматель", вице-президент международного клуба успешных людей InterAlliance Татьяна БЕЛОВА организует мастер-класс "Многоуровневый маркетинг - удачный инструмент для продвижения и внедрения инновационных проектов и идей", сообщает главный оператор мероприятия - управление по делам молодежи администрации Владивостока.

После презентаций инновационных проектов компетентным экспертным советом будут выбраны только три научные работы, которые и будут представлять Дальний Восток на всероссийском конвенте в Санкт-Петербурге в декабре 2009 г. Победителю инновационного конвента - государственная премия в размере 1 млн руб.