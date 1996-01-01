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Пятнадцать лет под "Парусом надежды"
Приморский социально-реабилитационный центр "Парус Надежды" отметил свое 15-летие. За эти годы в его стенах нашли приют и поддержку более 19 тысяч детей со всего края, а это тысячи спасенных судеб.
Прежде чем попасть в детский дом, интернат или приемную семью, "неблагополучные" дети проходят реабилитацию в "Парусе Надежды", а следовательно, воспитанниками центра становятся те, кто в силу обстоятельств оказался в трудной жизненной ситуации: без мамы и папы, без средств к существованию, без крыши над головой.
Есть и ребята, которым выпало несчастье иметь родителей-алкоголиков, родителей-наркоманов. Некоторых детей находят в подвалах, на чердаках, на вокзалах. В центр новых питомцев приводят милиционеры, учителя или просто неравнодушные к чужой беде люди, уверенные, что в "Парусе Надежды" ребятам дадут все необходимое.
15 лет назад в центр поступила первая сотня "трудных" ребят. Сегодня "Парус надежды" - это многопрофильный социальный комплекс, на базе которого подростки получают квалифицированную социальную, медицинскую, психолого-педагогическую и правовую помощь. Здесь организована комплексная реабилитация воспитанников, уделяется большое внимание здоровью детей, обучению, воспитанию, развитию творческого потенциала. Также сотрудники центра оказывают социальные услуги семьям воспитанников, многие из которых находятся на патронаже учреждения.
Свой юбилей "Парус Надежды" встретил в кругу друзей. Все те, кому небезразлична судьба детей, кто готов откликнуться на чужое горе и оказать поддержку, пришли поздравить ребят и дружный коллектив "Паруса" с праздником. С первых дней образования учреждения сотрудничают с центром и сотрудники приморской милиции. Ведь задачи центра и подразделений по делам несовершеннолетних так похожи: воспитание несовершеннолетних и оказание им помощи в трудных ситуациях.
В этот день и.о. начальника ПДН УВД по Приморскому краю Наталья ЛЕВЧЕНКО от лица приморской милиции поздравила воспитанников и коллектив центра с днем рождения "Паруса Надежды". При содействии членов координационного центра руководителей охранно-сыскных структур при департаменте охраны общественного порядка МВД России и его представителя в крае Евгения Пушкарева для ребят был приобретен желанный подарок - дорогостоящий музыкальный центр.
Пресс-служба УВД по Приморскому краю.
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