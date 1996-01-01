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"Лучше делить хорошего мужика с кем-то, чем оставаться в одиночестве?"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Исследования полигамии в России научат англичан выживать в условиях экономического кризиса, полагает The Guardian.

Так утверждает антрополог из Кембриджского университета Кэролайн ХЭМФРИ, специалист по обществам отдаленных районов бывшего СССР, в частности бурятского народа.

Хэмфри была поражена, узнав, что за узаконивание полигамии в России ратуют некоторые женщины. Как обнаружилось, аргументы в пользу полигамии, выдвигаемые в России и Монголии, имеют экономическую подоплеку. Главная беда - демографический кризис: в России на 9 млн меньше мужчин, чем женщин. Российские националисты считают, что полигамия повысит рождаемость, а мусульмане подчеркивают: многоженство укоренено в исламских традициях, повышает у мужчин чувство ответственности, помогает бороться с нищетой и безнравственностью. "Невероятно, но факт: обе группы видят в полигамии лекарство от язв современного общества", - пишет The Guardian.

Хэмфри также заостряет внимание на проблемах села, где дефицит мужчин еще острее ввиду войны, алкоголизма и массового отъезда на заработки, а жизнь одинокой женщины крайне тяжела в бытовом плане. На деле в России и Монголии узаконивание многоженства исключено, но образованные жительницы Улан-Батора, где ввиду алкоголизма тоже велик дефицит достойных мужчин, выстроили свой механизм полигамии. Вместо законного брака женщина заводит себе любовника - как правило, женатого, с хорошим образованием. Детей от таких союзов воспитывают мать и ее клан. Общество смотрит на подобные связи совершенно спокойно, а сами монголки вовсе не стремятся к узакониванию полигамии - они боятся потерять независимость, сообщила антрополог.

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