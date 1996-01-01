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В России начинается "сексуальная революция"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

До многих граждан России наконец-то "дошло", что надо чаще говорить с детьми о сексе. Если в 1991 году говорить со своим ребенком на тему полового воспитания был готов только каждый второй (51%), сейчас об этом сообщают почти две трети наших сограждан (62%).

Напротив, меньше стало тех, кто не намерен обсуждать вопросы сексуальной жизни со своими детьми (38% против 49%), сообщили социологи ВЦИОМ, представляя результаты всероссийского исследования на данную тему.

Как и прежде, центральной проблемой полового воспитания молодежи является, с точки зрения россиян, нравственная сторона ранних сексуальных отношений (57%). При этом за прошедшие двадцать лет в глазах наших сограждан значительно возросла важность средств и методов предупреждения венерических заболеваний (с 19% в 1991 году до 49% в настоящее время) и беременности (с 17% до 47%).

Больше стало и тех, кто считает важными такие вопросы, как влияние добрачных сексуальных отношений на собственное здоровье и здоровье будущих детей (с 15 до 28%), на дальнейшую семейную жизнь (с 16 до 25%) и на получение образования, приобретение профессии (с 4 до 19%).

По мнению россиян, информацию по вопросам сексуальной жизни подрастающему поколению лучше всего получать от родителей (47%). Второй популярный, с точки зрения опрошенных, источник - специальный курс в учебных заведениях (41%). Консультации у врачей-специалистов кажутся приемлемым способом 34% респондентов, специальная литература - 32%. В числе прочих вариантов - специальные научно-популярные фильмы (23%), обсуждение проблем сексуальной жизни со сверстниками (13%), личный опыт (12%). На возможности Интернета в этой сфере наши сограждане указывают реже всего (9 процентам), передает NEWSru.com.

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