12 тысяч фонарей освещают Владивосток

Специалисты МУПВ "Владивостокское предприятие электрических сетей" завершили работы по капитальному и текущему ремонту сетей наружного освещения на улицах Черняховского и Ладыгина, Карбышева, Шошина, Успенского, Маковского (от станции Океанская до санатория "Сахарный ключ").

Всего в рамках программы главы Владивостока Игоря Пушкарёва по ремонту сетей наружного освещения с начала года по настоящее время светлее стало на 24 улицах города. В итоге общее число действующих фонарей на улицах Владивостока и во дворах жилых домов достигло 12 тысяч. Всего в 2009 г. на программу капитального и текущего ремонта, а также установки новых систем наружного освещения из муниципального бюджета было выделено порядка 130 млн рублей.