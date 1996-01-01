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Эффективная безопасность
Вопрос строительства в Приморье НПЗ и намерение ОАО "Соллерс" запустить автомобильное производство в самом центре Владивостока стали поводом для полемики местных экологов, представителей общественности, надзорных структур и промышленных компаний. Единое мнение у участников диалога есть - строить нужно, но безопасность и соответствие экологическим требованиям должны выходить на первый план.
Выступая в рамках Четвертого Международного экологического форума, проходившего в начале октября во Владивостоке, генеральный директор ООО "РН-Приморский НПЗ" Юрий КАСЮК сообщил, что Приморский НПЗ станет самым современным нефтеперерабатывающим заводом в России. А значит, на нем будут применяться передовые технологии в области промышленной безопасности и охраны окружающей среды. Морской терминал Приморского НПЗ, предназначенный для экспорта продукции завода на рынки стран АТР, проектируется по принципу экспортных терминалов крупнейших нефтеперерабатывающих заводов, расположенных в популярных курортных районах: на острове Хайнань (Китай) и в Сицилии (Италия). Также будут использоваться принципы работы современного морского терминала в Приморске под Санкт-Петербургом, который находится по соседству с государственным заказником "Березовые острова".
Генеральный директор ОАО "Соллерс" Вадим ШВЕЦОВ уверяет, что появление автомобильного завода в черте города никоим образом не скажется на экологии. "Современное автопроизводство весьма компактно и технологично. И в Японии, и в Корее подобные заводы также зачастую находятся в черте города. Так что наш проект точно не ухудшит экологическую обстановку во Владивостоке. Только в окрасочном производстве около 30% инвестиций приходится на систему очисток", - сообщил "ЗР" глава "Соллерс".
Как видим, производственники единодушны - если учитывать все требования к производственным мощностям еще на стадии проектирования, проблем как таковых в принципе не будет.
Подтверждение этому тезису можно найти на примере ОАО "НК "Альянс", которому принадлежит упоминаемая теми же экологами Владивостокская нефтебаза.
Нефтебаза имеет Декларацию промышленной безопасности, в которой учтены все риски природных и техногенных аварий. Декларация рассмотрена и согласована надзорными органами. При этом собственник нефтебазы (заметим, без подсказки экологов) постоянно проводит различные мероприятия с целью повышения как экономической эффективности, так и промышленной и экологической безопасности. Модернизация объекта проводится в соответствии с ТЭО (проектом), разработанным еще в 2001 г.
Как сообщили "ЗР" в пресс-службе НК "Альянс", в настоящее время в рамках модернизации построен новый резервуарный парк, реконструирована (фактически построена заново) железнодорожная эстакада слива темных нефтепродуктов с передовой технологией, исключающей загрязнение сточных вод и геологической среды, проведена реконструкция котельной с установкой новых котлов с большим КПД и меньшими выбросами в атмосферу на единицу вырабатываемого тепла, построена мойка автотранспорта с системой сбора помывочных вод. Кроме того, проведены берегоукрепительные работы для защиты от штормовых волн в районе пирсов нефтебазы; а резервуары для хранения бензинов оснащены понтонами, что на 95% снизило выбросы из них загрязняющих веществ в атмосферу.
Немаловажный момент - насосные станции и другие помещения нефтебазы оборудованы датчиками довзрывных концентраций, что в случае возникновения нештатной ситуации позволяет предотвратить аварию. Проще говоря, на превентивных мерах защиты собственники предпочитают не экономить.
По словам главного госинспектора Дальневосточного Управления Ростехнадзора по Приморскому краю Анатолия ЮРЧЕНКО, нефтебазу необходимо модернизировать, чтобы она соответствовала действующим требованиям и нормам в области промышленной безопасности. "На данный момент имеется ряд несоответствий этим требованиям. Но их устранение предусмотрено разработанным в данный момент ОАО "Приморнефтепродукт" (входит в НК "Альянс") проектом реконструкции объекта", - говорит госинспектор. Четко и понятно.
Также четко реагируют на всевозрастающие требования и в НК "Альянс". В настоящее время работы по модернизации нефтебазы продолжаются: строятся система автоматического пожаротушения в резервуарных парках и новые очистные сооружения промышленных, ливневых и хозяйственно-бытовых стоков, ввод которых повысит во много раз надежность охраны водных объектов со стороны нефтебазы. Всего на модернизацию нефтебазы в 2002-2008 гг. затрачено 425 млн руб., в 2009 г. ассигновано 66 млн руб., на 2010 год запланированы уже 246 млн руб. Как следствие - к 2012 г. база будет полностью отвечать самым современным требованиям.
Стоит отметить, что при разработке генплана Владивостока в свое время поднимался вопрос о переносе нефтебазы за черту города. Однако предоставленные выше аргументы, видимо, убедили разработчиков генплана в обратном.
Руководитель пресс-службы НК "Альянс" Андрей РУМЯНЦЕВ сообщил "ЗР", что компания не планирует переноса, поскольку альтернативы району Первой Речки, обеспечивающей топливом половину Владивостока, попросту нет. "НК "Альянс" ищет новые площадки вне города, годные для хранения и перевалки нефтепродуктов, новые объемы которых появятся у компании после завершения реконструкции Хабаровского НПЗ (в том числе дизтопливо Евро-4 и авиакеросин Jet A-1)", - говорит Андрей Румянцев.
В Дальневосточной дирекции Росстроя придерживаются того же мнения: "Есть федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 г.". В нее входит подпрограмма "Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в АТР", в которой закреплен четкий перечень проектов и мероприятий по подготовке к саммиту. Перенос нефтебазы с Первой Речки в нем не значится".
Как видим, любое эффективное производство потенциально приковывает к себе внимание экологов и общественности. И тот собственник, кто закладывает в бизнес-план немалые затраты на повышение стандартов безопасности эксплуатации объектов, выигрывает вдвойне.
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