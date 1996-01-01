На полосе нашли фрагменты шасси

Пассажиры летевшего из Владивостока авиалайнера А-330, у которого могли при взлете отвалиться фрагменты шасси, узнали о возможной поломке только после приземления во "Внуково", сообщил РИА Новости в аэропорту один из пассажиров рейса. После вылета этого самолета из Владивостока на взлетно-посадочной полосе были обнаружены фрагменты шасси. Зато теперь проверяют все самолеты, которые могли "забыть" детали на взлетной полосе.