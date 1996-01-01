Вы пробовали жить по минимуму?

6390 рублей на душу населения - такая величина прожиточного минимума по Приморскому краю установлена постановлением губернатора № 287-па за третий квартал 2009 года.

По основным социально-демографическим группам прожиточный минимум определен следующим образом: для трудоспособного населения - 6868 рублей, для пенсионеров - 5045 рублей и для детей - 6156 рублей.