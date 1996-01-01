Бесплатный суп и не только

Около 150 владивостокцев старшего возраста, попавших в трудную жизненную ситуацию, ежемесячно получают бесплатные горячие обеды в рамках муниципальной целевой программы "Старшее поколение".

Как сообщили "ЗР" в пресс-службе мэрии Владивостока, стоимость таких полноценных обедов для одного посетителя составляет 110 руб. Такие обеды можно оформить в районных отделах управления по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока. Сегодня во Владивостоке действует три социальные столовые, расположенные по ул. Суханова, 1а, Октябрьская, 8, и Ильичева, 15. Отметим, что в 2007 г. из городского бюджета на эти цели было направлено 810 тыс. руб., в 2008-м - 1 млн, а в этом году сумма увеличена до 1,26 млн руб.