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Морской фасад Находки может преобразиться
В Находке может появиться международный туристический комплекс, который украсит морской фасад города. Презентация его предварительного эскиза состоялась на заседании Градостроительного совета.
Как отметила главный архитектор Находки Татьяна ЯКОВЛЕВА, будучи городом-портом с живописным природным ландшафтом, Находка, к сожалению, не имеет оформленного морского фасада. Исправить это упущение намерены в компании "ВКВ" из Республики Корея, предложив проект застройки в районе бухты Новицкого (пляж "Лесная"). Компания готова выступить в качестве генерального инвестора и вкладывать средства в освоение территории.
Предварительный эскиз туркомплекса разработан по заказу южнокорейских бизнесменов и представлен компанией "Ризалит". Планируется, что комплекс займет площадь 130 га. Он предусматривает жилую застройку, в том числе многоэтажную и коттеджного типа, где смогут разместиться до 2,5 тыс. человек. На территории комплекса будут построены гостиницы, торговые центры, киноконцертные залы, школа, больница, а также мемориально-исторический комплекс с музеями, библиотеками, галереями. Своеобразной изюминкой проекта станет подвесной мост для прогулок, соединяющий оба мыса над бухтой.
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