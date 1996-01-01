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В Ольге строят православный храм
В центре п. Ольга после двухлетнего перерыва возобновлено строительство нового православного храма святой равноапостольной княгини Ольги.
Строить храм специалисты из владивостокского ЗАО "Косандра" начали еще в 2006 г., потом был перерыв на два года - именно столько по технологии должен был отстояться деревянный сруб из сибирской лиственницы.
Храм строится на пожертвования жителей района, местных предприятий и предпринимателей. Один из них в этом году оплатил изготовление двух куполов для храма, уже доставленных из Волгодонска. Они сделаны из мягкой кровли и скоро будут установлены на здании храма. "Нам осталось сделать крышу, колокольню, поставить купола,- рассказал бригадир строителей Александр ВАКУЛЕНКО.- Колокола также изготовят в Волгодонске, их будет семь, самый большой будет весить 450 кг. К концу года все основные строительные работы будут закончены, останется внутренняя отделка".
На строительстве заняты три работника ЗАО "Косандра". Подобные храмы из сибирской лиственницы "Косандра" ранее построила в Пограничном и в п. Радово-2 под Владивостоком.
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