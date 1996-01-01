Количество зараженных свиным гриппом растет с каждым часом

По последним данным Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, на 23 октября зарегистрировано 23 лабораторно подтвержденных случая заболевания свиным гриппом, тогда как днем ранее было 16. "В основном это жители Владивостока, - прокомментировала "КП" Валентина ВОРОНОК, начальник отдела эпидемиологического надзора. - Так, зараженных высокопатогенным вирусом в столице края насчитывается 21 человек, еще двое живут в Артеме". Как выяснилось, 13 больных привезли заразу из Китая - Харбина и Суйфэньхэ. Еще пятеро заразились уже во Владивостоке, контактируя с больными. Пока остается неясным, где заразились еще пять человек, у которых подтвержден диагноз.