ДВГУ стал федеральным

Дальневосточный федеральный университет на базе ДВГУ будет создан через 3 месяца. Он попал в указ президента о создании в России пяти федеральных университетов, который Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал на прошлой неделе.

Как сообщила пресс-служба Кремля, Правительству России поручено в трехмесячный срок создать новые учебные заведения в Северо-Западном, Приволжском, Уральском и Дальневосточном федеральных округах. В СЗФО федеральный университет будут создавать на базе Архангельского государственного технического университета, в ПФО - на базе Казанского государственного университета имени Ульянова-Ленина, в УФО - на базе Уральского государственного технического университета имени Ельцина. В ДФО появятся сразу два федеральных университета - один на базе Дальневосточного государственного университета, второй - на базе Якутского государственного университета имени Аммосова.

Программы развития пяти федеральных университетов - они получили названия Северный (Арктический), Приволжский, Уральский, Дальневосточный и Северо-Восточный - должны быть одобрены в шестимесячный срок. Эти документы должны предусматривать присоединение к новосозданным университетам других государственных вузов и научных организаций. Пока в России уже созданы два федеральных университета: Южный (на базе Ростовского государственного университета и присоединенных к нему учебных заведений) и Сибирский (на базе Красноярского государственного университета и еще трех вузов). Пятилетняя программа их развития должна завершиться в 2010 году. Ранее в СМИ проходила информация, что всего федеральных университетов в России будет 14.