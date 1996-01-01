Почти на сутки Транссиб встал

21 октября в 15.17 по местному времени на станции Розенгартовка Дальневосточной железной дороги во время производства маневровой работы произошел сход 8 вагонов с углем грузового поезда. Пострадавших не было, но движение через станцию было прервано.

Было задержано пять пассажирских поездов, часть пассажиров отправили тремя автобусами со станции Вяземская во Владивосток и Уссурийск. На место аварии прибыли три спасательных поезда, в итоге движение в четном направлении было восстановлено уже утром следующего дня, а через сутки - в полном объеме.

На месте до сих пор работает комиссия по расследованию причин. Как сообщила пресс-служба ДВЖД, на внеочередном расширенном технико-экономическом совете дороги 22 октября были рассмотрены мероприятия по обеспечению более устойчивой эксплуатационной работы магистрали.