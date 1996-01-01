Дальний Восток фестивальный

В сентябре культурная жизнь на Дальнем Востоке оказалась весьма насыщенной на события. В регионе состоялось сразу несколько фестивалей, не говоря уже о разноплановых выставках и концертах. Скучать дальневосточникам было некогда.

Амурчане встретили 7-ю «Осень»...

В сентябре Благовещенск в очередной раз встречал более сотни актеров театра и кино: в Приамурье прошел VII кинофорум «Амурская осень».

«Торжественное открытие фестиваля состоялось 13 сентября с традиционного прохода участников фестиваля по «звездной дорожке». В этом году жюри кинофильмов возглавил народный артист Литовской ССР Регимантас АДОМАЙТИС, а председателем жюри программы антерпризных спектаклей стал главный режиссер Центрального академического театра Российской армии Борис МОРОЗОВ.

Кинопоказ фестиваля стартовал с внеконкурсной работы – экранизации чеховской «Палаты № 6», поставленной Кареном ШАХНАЗАРОВЫМ. Также амурчанам были представлены такие картины, как «Гоголь. Ближайший» Натальи БОНДАРЧУК, «Татарская княжна» Ирины КВИРИКАДЗЕ, «Непрощенные» Клима ШИПЕНКО и другие.

Кроме того, в амурской столице прошли творческие вечера с народными артистами Юрием ЧЕРНОВЫМ, Ларисой ЛУЖИНОЙ, Виктором ПРОСКУРИНЫМ, Натальей ФАТЕЕВОЙ, Василием ЛАНОВЫМ. Причем Василий Семенович был удостоен «Амурского журавля» – специального приза за вклад в российский кинематограф. Награду актеру вручил президент кинофорума Сергей НОВОЖИЛОВ. Неудивительно, что на творческой встрече с всенародно любимым героем был полный аншлаг. И это притом, что актер практически не появляется сегодня на экране: по его словам, он готов служить лишь настоящему искусству. Кстати, помимо работы в театре Лановой заведует кафедрой художественного слова и сценической речи в театральном институте. «Я считаю, что реформы приходят и уходят, но все равно лучше, чем ПУШКИН, ТОЛСТОЙ, ЧЕХОВ не напишет никто, – поделился с амурчанами актер. – Надо иметь великий русский литературный фундамент, а остальное все приложится. Пережуем те инновации, которые с дурным вкусом иногда приходят в разные времена».

...А приморцы – седьмой «Меридиан»

А во Владивостоке тем временем прошел VII международный кинофестиваль стран АТР «Меридианы Тихого». Выступая на церемонии открытия, Почетный Президент Международного кинофорума, губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН подчеркнул: «Приморье – форпост европейской культуры в Азиатско-Тихоокеанском регионе. А «Меридианы Тихого» стали культурным мостом между нашими странами». В этом году в кинофестивале приняли участие 35 стран мира и 200 фильмов. Для жителей Приморского края это возможность перестать ощущать себя оторванными от центральной части страны.

Особенность фестиваля этого года – космическая тематика. В рамках кинофорума работала открытая площадка «Другое Кино. Космос». Почётными гостями кинофестиваля стали летчик-космонавт, герой России Юрий ОНУФРИЕНКО и американский астронавт Бенджамин ЭЛВИН ДРЮ. Сюрпризом для всех стало приветствие фестивалю от космонавтов МКС, работающих сейчас на орбите.

В этом году по «звёздной дорожке» кинофестиваля прошли легенда кинематографа Катрин ДЕНЕВ, Лидия ФЕДОСЕЕВА-ШУКШИНА, Александр МИХАЙЛОВ, Рок БРИННЕР и многие другие. Ведущими церемонии открытия стали Егор БЕРОЕВ и Ксения АЛФЕРОВА. Фильмом открытия стала лента «Чудо» Александра ПРОШКИНА.

Балет в кино

В рамках приморского кинофестиваля во Владивостоке проходит выставка фотографий из коллекции историка моды Александра ВАСИЛЬЕВА, посвященная 100-летию премьеры антрепризы Сергея ДЯГИЛЕВА «Русские сезоны» в Париже и особой роли русской балетной школы в кинематографе.

Уникальные фотоматериалы повествуют о знаковых этапах развития балетного искусства: от документации репертуара «Русских сезонов» – до кадров из фильмов, где главные роли сыграли Михаил БАРЫШНИКОВ, Александр ГОДУНОВ и Рудольф НУРИЕВ.

Еврейский мир глазами евреев

В Биробиджане в рамках празднования 75-летия Еврейской автономной области состоялся Х Международный фестиваль еврейской культуры и искусства – одно из крупнейших мероприятий в жизни еврейской общины России. Его организаторами стали правительство ЕАО, Федеральное агентство по культуре и кинематографии, а также Федерация еврейских организаций Дальнего Востока России.

В областной филармонии прошла выставка «Еврейский мир глазами биробиджанского художника Владислава Цапа». Около 60 работ художника оказались объединены общей темой – еврейским юмором.

Большая концертная программа включала выступления знаменитых артистов из России и других стран. Так, полуторачасовой концерт «посла российского джаза» саксофониста Игоря БУТМАНА вызвал бурю оваций. Как и спектакль «Поздняя любовь» израильского театра «Гешер» с участием НОВИКОВОЙ, ВИТОРГАНА и КАНЕВСКОГО.

Кроме того, состоялись кинофестиваль «Штерн» и научно-познавательная конференция «Лимуд» с участием молодежи США, Израиля и России. Для поклонников национальной кухни все это время работала кулинарная гостиная «Еврейская кухня в художественной литературе и в рецептах биробиджанцев».

У «Мэнго» вновь юбилей

Гордость Камчатского края Государственный академический корякский национальный ансамбль «Мэнго» отметил 10-летний юбилей присвоения ему звания академического. До сих пор этого звания в России удостоены всего девять танцевальных ансамблей, а после «Мэнго» оно вообще никому больше не присваивалось. 18 октября коллективу исполняется 44 года. Все это время он прославляет Камчатский край по всей стране и далеко за её пределами. А к дню рождения готовит новую зрелищную программу, которой удивит и порадует не только камчатцев, но и зрителей других регионов страны и зарубежья.

Дружить домами

В Южно-Сахалинске открылась совместная выставка японского скульптора Окаи ХИТОКО и сахалинской художницы Натальи КИРЮХИНОЙ. Выступая на ее открытии, вице-губернатор Сахалинской области Александр БУРЫКИН отметил, что выставка является примером тесных культурных и личных связей между Сахалином и Японией: «В нашей стране было как-то принято дружить делегациями, но в данном случае это дружба домами. И это более близкие и доверительные отношения, к которым нам всем надо стремиться».

К Сахалину причалил «Ковчег»

В Южно-Сахалинске прошел II Международный фестиваль театров кукол «Ковчег». В нем участвовали театральные коллективы из Эстонии, Словении, Белоруссии, Санкт-Петербурга, Москвы и Сахалинский области. В этом году он приурочен к празднованию 150-летия великого русского писателя, врача и драматурга Антона ЧЕХОВА, поэтому место проведения очень символично. Этим же обусловлен и выбор постановки, открывающей фестиваль: «Вишнёвый сад» в исполнении актеров театра «Огниво» (г. Мытищи).

По сообщениям информагентств «Восток-Медиа» и «Амур-инфо».