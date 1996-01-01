Дальневосточникам ЕГЭ показал, над чем нужно работать

Единый государственный экзамен в этом году стал единственной формой аттестации выпускников средних школ – он перешел в штатный режим. Кроме этого, свидетельства о сдаче ЕГЭ стали пропуском в учреждения высшего и среднего профессионального образования. Именно поэтому приемная кампания-2009 войдет в историю как одна из самых жарких за последние годы.

Обсуждать плюсы и минусы нововведения сегодня уже бесполезно – копий сломано немало, однако отменять ЕГЭ никто не собирается. Поэтому сегодня все образовательное сообщество оценивает уроки ЕГЭ для того, чтобы на следующий год избежать ошибок.

Дальний Восток на карте ЕГЭ

О целесообразности введения ЕГЭ можно спорить очень долго, однако вряд ли кто будет отрицать тот факт, что ЕГЭ, проведенный на всей территории России, дал возможность вполне объективно оценить уровень образования не только в отдельных школах, но и посмотреть на багаж знаний выпускников в разных регионах страны. Дальний Восток на карте ЕГЭ в целом смотрится вполне удовлетворительно. Хотя даже в рамках ДВФО ситуация не везде одинаковая. Здесь наверняка сказывается тот факт, что в одних регионах – в Приморье, например, – ЕГЭ проводится только второй год. Другие, например, Якутия, участвуют в эксперименте по ЕГЭ с 2001 г.

Докладывая Президенту России Дмитрию МЕДВЕДЕВУ о результатах ЕГЭ, министр образования России Андрей ФУРСЕНКО сказал, что в целом на Дальнем Востоке результаты ЕГЭ оказались катастрофически низкими. Среди регионов-аутсайдеров он назвал Магаданскую область, Приморский край и Амурскую область.

«В Амурской области не справились с обязательными экзаменами по русскому языку и математике почти 500 человек – теперь им придется целый год гулять со справкой об окончании школы, – говорит Елена КОНИЩЕВА, начальник отдела контроля и оценки качества образования Министерства образования и науки Амурской области. – Но, на мой взгляд, ЕГЭ показал объективную картину уровня образования в школах, и с этой ситуацией теперь нужно работать». В Благовещенске 18% выпускников не получили аттестат о полном среднем образовании. Но, как говорит начальник отдела общего образования управления образования г. Благовещенска Ирина МАГДАЛИНСКАЯ, 45% благовещенских выпускников в этом году – это ученики вечерних школ, а туда, как известно, идут далеко не отличники.

В Приморье аттестат не получили около 7% выпускников школ этого года (около 1000 человек). Но здесь, по мнению министра образования, довольно низкими оказались средние баллы, особенно по математике (средний балл составил 34,9, в то время как минимальный – 21). Всего же, по информации департамента образования и науки Приморского края, в этом году 14 501 ребят окончили 11-й класс, в то время как в прошлом году их было 17 569 человек.

В Хабаровске средний тестовый балл на экзамене по математике составил 45,5 балла, а по русскому языку – 59,9. Проверку знаний в этом году прошли 2 984 теперь уже бывших ученика 11-х классов. В Хабаровском крае в целом ЕГЭ сдавали более 8 тысяч выпускников.

На Сахалине в этом году было 3 187 выпускников школ, окончивших дневные школы, и 487 – вечерние. Со справкой из островных школ вышел 131 человек. Но по сравнению с 2008 г. число не сдавших основные предметы уменьшилось: например, с экзаменом по математике в этом году не справилось 7% выпускников против 27% в 2008 г.

Как отметила Наталья МУРАШОВА, первый заместитель начальника департамента образования администрации Сахалинской области, по сравнению с другими регионами результаты по Сахалинской области внушают оптимизм. «Например, по России число не преодолевших минимальный порог составляет 6%, в то время как по нашей области – 5,7%. А среди 9 областей ДВФО по результатам ЕГЭ Сахалин занял «золотую середину»: по русскому языку и литературе – 2-е место, биологии – 4-е, иностранному языку – 5-е, математике – 6-е. Картину портят только результаты по информатике – предмету, впервые включенному в ЕГЭ, – по нему Сахалин показал предпоследнее место в ДВФО», – говорит специалист.

По оценке заместителя руководителя Государственной службы по контролю и надзору в сфере образования и науки при президенте Республики Саха (Якутия) Татьяны ТРЕТЬЯКОВОЙ, якутяне в целом сдали ЕГЭ неплохо. Вполне традиционно выглядят результаты ЕГЭ по русскому языку и математике, которые сдавали все выпускники школ (более 12 тыс. человек). По математике они выше, чем в среднем по стране: с экзаменом не справились только 4,5% ребят. «Мы подтвердили, что совсем неплохо учим математике, – отмечает г-жа Третьякова. – А вот по русскому языку результаты несколько ниже общероссийских, что тоже вполне традиционно, и объясняется тем, что значительная часть детей учится в национальных школах».

ЕГЭ и вузы

Кроме того, что ЕГЭ стал основной формой сдачи итоговой аттестации для выпускников школ, он заменил собой и вступительные испытания в высшие и средние учебные заведения.

Если говорить в общем, то приемная кампания-2009 на Дальнем Востоке, как, впрочем, и в других регионах России, отличалась разве что большей суетой. Три волны зачисления вплоть до конца сентября держали в напряжении и приемные комиссии вузов, и абитуриентов. Но в целом, как утверждает ответственный секретарь приемной комиссии Дальневосточного государственного университета Игорь БАЖАНСКИЙ, прием абитуриентов в этом году показал, что ЕГЭ практически не влияет на набор. «Большинство вузов, в том числе и ДВГУ, бюджетные места закрыли. Немного сложнее ситуация с договорным набором – небольшой спад мы имеем. И здесь ЕГЭ сыграл свою роль – те выпускники, которые не сдали обязательные экзамены или экзамены по выбору, в вуз поступать не могли», – говорит эксперт.

Действительно, проблем с заполнением бюджетных мест в вузах практически не возникло. Более того, как говорит специалист Департамента образования и науки Приморского края Ольга ПЕРМЯКОВА, Владивостокский государственный медицинский университет закрыл свои бюджетные места еще в первой волне. Также в первой волне зачислили студентов Владивостокский государственный университет экономики и сервиса и Дальневосточный государственный технический университет.

Что же касается выбора профессий, то, несмотря на заявления самых высоких чиновников о том, что в стране сегодня перепроизводство юристов, экономистов и острая нехватка специалистов с техническим образованием, основной конкурс в очередной раз пришелся на гуманитарные и экономические специальности. Хотя, по словам начальника Службы занятости населения Приморского края Евгения МАКАРОВА, уже сегодня специалисты финансово-экономической сферы испытывают затруднения с поиском работы. А завтра они будут просто невостребованы на рынке труда. На сегодняшний день нагрузка на одну вакансию экономиста составляет 15,5 человек, на 914 безработных бухгалтеров приходится 55 свободных вакансий, в то время как на 41 судового механика – 101 вакансия.

Исходя из этого, в этом году был увеличено число бюджетных мест на технические специальности. Например, Кораблестроительный и Строительный институты ДВГТУ приняли по 135 студентов на бюджетной основе, что в 2,5 раза больше, чем в прошлом году.

Но в целом предпочтения абитуриентов вновь были на стороне экономических специальностей. Вот только несколько примеров. В Тихоокеанском государственном университете конкурс на специальность «Коммерция (торговое дело)» составил 28,4 человека на место, на юриспруденцию – 22,9. А конкурс на специальность «Эксплуатация судовых энергетических установок» – всего 1,4 человека на место. Конкурс на бюджетные места на специальности экономического профиля во ВГУЭС составил около 50 человек на место. Причину популярности именно экономических и гуманитарных специальностей многие видят именно в ЕГЭ. Третий предмет школьники выбирали на свой вкус, и большинство выбрали обществознание. В Приморье, например, из 14,5 тысячи выпускников этот предмет сдавали 9 194 человека, сдали – 89,4%. На первое место по предпочтениям выпускников этот предмет вышел и в Хабаровске – его сдавали две трети учеников 11-х классов.

Из-за этого, по оценке некоторых экспертов, многие вузы недобрали студентов на технические и технологические специальности. Зато часть этих выпускников заполнила договорные места в вузах. Сергей ВОРОХОБИН, руководитель центра «Абитуриент» Морского государственного университета им. Невельского, не скрывает, что набор в этом году проходил со скрипом. «Мы даже объявляли дополнительный набор, но наш филиал на Сахалине его так и не выполнил, – говорит он. – Основную проблему составили технологические специальности, которые готовят кадры для судоремонтных и судостроительных предприятий. В связи с тем, что этих предприятий практически нет, и набор осуществляется довольно сложно. Учредитель выделяет бюджетные места, мы обязаны их заполнять. Но абитуриенты на эти специальности не сильно рвутся. Свою роль здесь сыграл и тот факт, что большинство выпускников сдавали третьим предметом обществознание. А на наши специальности нужна физика, информатика и т.д. Правда, за счет тех выпускников, которые сдавали обществознание, мы закрыли коммерческий набор на гуманитарные специальности».

На экономические и гуманитарные специальности был набран самый высокий процент платников и в Дальневосточном государственном университете. По информации Игоря Бажанского, на физико-математическое и естественно-научное направление здесь не набрали ни одного договорника. 90% договорников – на специальностях экономического и гуманитарного профиля.

Оправдался расчет разработчиков ЕГЭ и на то, что часть абитуриентов, не поступивших в вузы, пополнит ряды специалистов со средним образованием. Действительно, учреждения начального и среднего профессионального образования в этом году осуществили набор полностью. Однако говорить о том, что эти люди после окончания СПО будут теми рабочими руками, которых так не хватает региону, пока рано.

Что впереди?

Что касается оценки итогов приемной кампании-2009, то практически все опрошенные специалисты говорят о том, что в дальнейшем должна совершенствоваться как процедура самой аттестации, так и процедура зачисления. Это понимают и на высшем уровне – уже сегодня обсуждается вопрос ограничения количества заявлений, которые абитуриент может подать в разные вузы. Также идет речь о том, чтобы ограничить количество волн зачисления – якобы именно это позволит упорядочить процесс. Образовательное сообщество готово обсуждать различные варианты реформирования. Однако самое главное пожелание, которое высказывают все участники этого процесса, озвучить правила игры на следующий год как можно раньше. Чтобы не повторить того ажиотажа, который был в этом году.