В Интернет строго по паспорту

Знаменитый специалист по интернет-безопасности, основатель «Лаборатории Касперского» Евгений КАСПЕРСКИЙ предлагает ввести жесткие правила пользования Интернетом.

По мнению Касперского, основная уязвимость Интернета – в его анонимности. Поэтому, чтобы сделать всемирную паутину менее уязвимой, следует точно идентифицировать каждого ее пользователя. Разрешать подключение к сети Касперский предлагает только после получения специального паспорта и сдачи экзамена, по аналогии с водительскими правами. А для контроля над соблюдением законности в сети следует создать специальную интернет-полицию (интернет-Интерпол).

«Все обязаны иметь идентификатор или интернет-паспорт, – цитирует сайт The Register интервью Евгения Касперского изданию ZDNet Asia во время его посещения конференции Интерпола в Сингапуре. – Интернет изначально был разработан не для общественного пользования, а для ученых и военных США. Только потом его представили публике, и это оказалось ошибкой... представлять его так, как это было сделано».

При этом Касперский убежден, что новая система должна быть исключительно принудительной и ей должны подчиняться все страны. «Если какая-нибудь страна не согласится или проигнорирует соглашение, просто отрубите им Интернет», – сказал он.

Предложение уйти от анонимности в Интернете Евгений Касперский высказывает уже в течение нескольких лет, однако только сейчас его идеи привлекли внимание западной прессы.

Между тем эти идеи прямо противоречат Декларации о свободе общения в Интернете, принятой Комитетом Министров государств - членов Совета Европы 28 мая 2003 года. Пункт 7 этой декларации - принцип «Анонимность» - в частности, гласит: «В целях обеспечения защиты Интернета от контроля и расширения свободного выражения идей и информации государства-члены должны уважать желание пользователей Интернета не раскрывать свою личность».