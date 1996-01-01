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Делать нечего, придется рожать

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Комитет Госдумы по вопросам охраны материнства и детства одобрил программу, согласно которой российские семьи смогут подписывать контракт на рождение двух и более детей.

Программу разработали в петербургском парламенте, сообщает «Труд». Заключив такой контракт, семья должна будет родить не менее двух детей, при этом содержание третьего и последующих детей государство возьмет на себя.

Однако возможность заключения контракта будет не у всех. Обязательные условия: семья должна быть полной, оба родителя должны не иметь вредных привычек, не состоять на учете в наркодиспансере и не иметь приводов в милицию. Вредными привычками, согласно российскому законодательству, считаются наркомания и алкоголизм; курение не входит в их число.

Заключить договор можно будет заранее, но в силу он вступит, только когда в семье появится третий ребенок. После этого семья ежемесячно будет получать пособие на его воспитание. После рождения четвертого и последующих детей государство будет дополнительно платить и за них. Лишь первые дети останутся на плечах родителей.

Сумма ежемесячных выплат пока не определена. Она должна зависеть от прожиточного минимума и стоимости потребительской корзины в конкретном регионе страны, но не должна быть ниже уровня средней зарплаты того региона, где проживает семья (в стране сейчас она составляет около 17 тысяч рублей).

Правда, предполагается, что при рождении третьего ребенка женщине каждый месяц будут платить только часть этой «зарплаты». Остальные средства будут накапливаться, и семья получит их в полном объеме при появлении четвертого ребенка. Это сделано для того, чтобы родители не останавливались на трех детях, а рожали четвертого, пятого, шестого.

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