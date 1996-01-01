Чиновники-«декабристы»

Автомобилисты, организованные Федерацией автовладельцев России (ФАР), выступают против повышения транспортного налога, введения техрегламента и продления действия повышенных таможенных пошлин.

Напомним, недавно опубликован техрегламент, который может поставить крест не только на ввозе, но и на эксплуатации «японок». А на прошлой неделе правительство продлило срок действия повышенных таможенных пошлин на иномарки еще на девять месяцев.

Как рассказал чиновник, входящий в правительственную комиссию по защитным мерам, решение не продлевать даже не обсуждалось. По его словам, «их действие пока не принесло нужного результата, а значит, надо эти защитные меры продлить».

Действительно, спрос на изделия отечественного автопрома так и не вырос. Но государственный бюджет лишился огромной суммы платежей. Объем перечисленных в казну пошлин от импорта подержанных легковых авто за шесть месяцев 2009 г. оказался в 20 раз меньше, чем годом ранее и вместо 7,2 млрд руб. составил всего 378 млн руб., ведь объем импорта подержанных автомобилей упал более чем в 17 раз — до 10,8 тыс. штук. Поступление пошлин, собираемых при импорте новых автомобилей, за прошедшее полугодие составило 42,7 млрд руб. вместо 89 млрд руб. годом ранее. Потери огромные.

Но поразительно, какой вывод делают правительственные чиновники: решение оказалось неэффективным, значит, оно должно быть продлено. Встает вопрос: а если бы оно дало результат, то его пришлось бы отменить что ли?!

Полный абсурд, впрочем, легко объясним - нашим чиновникам труднее всего дается признание собственных ошибок. Они хотят доказать, что были правы во что бы то ни было! Даже если в результате страдают миллионы их сограждан и страна в целом. Но ведь не они сами и не близкие к ним корпорации!

Чиновники давно покупают только новые иномарки. Видимо, они думают, что остальные россияне тоже могут себе их позволить и лишь природная жадность заставляет приобретать не новые «Ауди», а подержанные «Тойоты». Поэтому, если перекрыть поток подержанных машин в Россию, все кинутся в автосалоны за только что сошедшими с российского конвейера автомобилями.

А если, скажем, убить «челночный» бизнес, то все россияне тут же кинутся с рынков в бутики и сменят китайско-турецкий ширпотреб на изделия Домов высокой моды из Парижа, Милана и Нью-Йорка.

Да, «японки» в той же ценовой категории, что и «Жигули». Но чиновники не учитывают психологию: люди, поездившие даже на десятилетнем «Марке» или «Легаси», ни за какие коврижки не пересядут на «ведро с болтами» под маркой «ВАЗа». Дальневосточники, собиравшиеся обновить машину, просто отложат покупку и будут ездить на своей «старушке» и дальше. И смешны мечты чиновников, которые недавно озвучил представитель «Соллерс», что через год-два наши машины развалятся. Это лишь доказывает, что сами они на «японках» никогда не ездили и даже представления не имеют, какой у них запас прочности. А потому и расчеты их наивны и несбыточны.

Тем более что по соотношению «цена-качество» изделия отечественного автопрома отстали безнадежно. И если уж владелец «Крауна» задумается о его смене, то, поднакопив деньжат, наверняка пойдет не за «Жигулями», а, скажем, за новой «Короллой». Правда, обновлять автомобиль люди смогут гораздо реже, а значительная прослойка бедных и вовсе будет лишена возможности приобрести хоть какую-нибудь машину.

Запретительные таможенные пошлины на иномарки не помогут отечественному автопрому. Качество поднимать надо. Из всех предпринимаемых правительством мер лишь покупка акций «Опеля» вселяет надежду. Доступ к германским технологиям способен спасти морально одряхлевший отечественный автопром. Правда, еще открыт вопрос – удастся ли ими воспользоваться?! Ведь решения по-прежнему принимают госуправленцы, а они свои расчеты, похоже, строят исключительно на мертвых математических формулах, без учета психологии конкретного живого человека.

Российские чиновники лично мне напоминают «декабристов». «Страшно далеки они от народа», - сказал про «декабристов» в статье «Памяти Герцена» в 1912 г. Владимир ЛЕНИН, который именно в этом видел их трагедию. Такой же диагноз я бы поставил и современным российским чиновникам. Именно они своими экономически не продуманными мерами породили акции протеста в декабре 2008-го, которые продолжаются и сегодня.