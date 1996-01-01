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Руку помощи протянули бедным
Акция «Рука помощи» вызвала большой отклик у владивостокцев. Первая машина с гуманитарным грузом отправится в край уже на этой неделе, сообщили «ЗР» в благотворительном фонде «Мама».
За две недели, прошедшие с начала акции, в пункт приёма обратились более ста человек. Жители Владивостока отнеслись с участием к идее помочь многодетным и малообеспеченным семьям Приморья, сообщает Приморский краевой общественный благотворительный фонд «Мама». В рамках акции на базе ПКОБФ «Мама» (г. Владивосток, Верхнепортовая, 38, офис 313) создан пункт приема вещей и склад временного хранения. С 1 октября все желающие привозят сюда одежду, игрушки, обувь, книги, бытовую технику - одним словом, любые вещи, представляющие ценность для социально не защищенных семей Приморья. Особенно отличившиеся участники акции будут приглашены на торжественное мероприятие IV Форума матерей, самых активных наградят почетными грамотами. Напомним, что последний срок приема вещей – 1 ноября 2009 г., и у владивостокцев еще есть возможность поддержать семьи, оказавшиеся в трудном материальном положении, и отдать, может быть, невостребованные вами, но такие необходимые для этих людей вещи.
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