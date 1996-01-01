Во Владивостоке намусорили на 4 миллиона

4 млн 600 тыс. руб. до конца году будет затрачено на очистку территории Владивостока от незаконных 88 свалок. Специалисты управления содержания жилищного фонда и городских территорий Владивостока лично прошлись по ним и подсчитали, сколько кубометров мусора предстоит вывезти.

Подрядчиком работ выступает специализированное предприятие ООО «ЭКО-ДВ». В Ленинском и Первореченском районах города работы закончены. Во Фрунзенском и Первомайском до конца года предстоит убрать еще 25 стихийных свалок. Сложнее всего обстоят дела с уборкой в Советском районе, где расположено наибольшее число домов частного сектора. Если с незаконным вывозом мусора с предприятий еще можно бороться, выставляя в дневное время милицейские кордоны, то с жителями частного сектора взять нечего. Специализированных контейнеров под мусор в таких районах не было никогда.

Особое внимание уделено уборке острова Русский, где также не хватает контейнеров для мусора, есть проблемы с организацией его вывоза. В среднем каждая несанкционированная свалка содержит от 50 до 150 кубометров бытовых отходов.

При формировании бюджета на следующий год расходная статья на очистку города от застарелых свалок также будет запланирована. А для того, чтобы мусор не накапливался вновь, решено жестче спрашивать с управляющих компаний.