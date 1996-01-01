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Чему научил и может научить опыт Дальневосточной республики
25 октября в Приморье давно отмечается как один из главных праздников – день освобождения Дальнего Востока от белогвардейцев и интервентов. Части народно-революционной Красной Армии именно в этот день в 1922 году закончили долгий поход к берегам Тихого океана, куда Советская власть заявилась много позже, чем в западные регионы страны.
А между тем на дальневосточной окраине с апреля 1920 по ноябрь 1922 года существовало уникальное государственное образование, территориально напоминающее границы нынешнего Дальневосточного округа.
Не хочется думать, что опыт Дальневосточной республики (ДВР) сегодня умышленно замалчивается, но общественность как-то без интереса относится к ярким страницам российской истории, которая могла бы развиваться совсем по другому сценарию, если бы…
Но история потому и история, что не терпит сослагательного наклонения. Остается лишь оценить этот опыт и предположить иные возможности Дальневосточного региона, «если бы…».
«ЗР» обратился к ведущим ученым и общественным деятелям с вопросом: Чему научил и может научить опыт Дальневосточной республики?
Виктор СОНИН, действительный член Академии политической науки, профессор права, доктор исторических наук, Почетный работник высшей школы РФ:
- Дальневосточная республика (1920 – 1922 гг.) – уникальное демократическое государство на Дальнем Востоке России, порожденное гражданской войной. Конституция ДВР, принятая в 1921 г. Учредительным собранием Дальнего Востока, была одной из самых демократичных в Азиатско-Тихоокеанском регионе. При ее разработке использовались конституционные ценности РСФСР и стран Запада. На переднем плане в Конституции ДВР – всеобъемлющие социально-экономические, политические и личные права и свободы граждан. Особенно интересна экономическая модель ДВР, которая по многим параметрам напоминает современную экономическую структуру КНР. Лучшие экономисты и юристы России во главе с председателем правительства ДВР А.М. Краснощековым, имевшим американское экономическое и юридическое образование, работали над экономическим разделом Конституции ДВР. Дальневосточникам предлагался вариант смешанной экономики, в основе которой была такая концепция: рыночные отношения и госкапитализм в полном объеме в рамках социально-правового государства. Ее реализация позволила бы ДВР войти в международное экономическое сообщество и в перспективе стать одним из развитых регионов России и Северо-Восточной Азии. Восстановление в 1922 г. на Дальнем Востоке советской власти привело к упразднению буржуазно-демократической республики, и регион вновь стал лишь военным форпостом и сырьевым придатком страны на Тихом океане.
Александр ЛАТКИН, д.э.н., профессор:
- Сейчас, по истечении стольких лет, трудно оценивать эффект создания Дальневосточной республики в 20-х годах прошлого столетия, но аргументов «за» все же больше, чем аргументов «против». Главные из них – значительная оторванность дальневосточных территорий от Москвы. Это усложняет управление регионом, при огромной величине природно-ресурсного потенциала российского Дальнего Востока и очень благоприятных условиях взаимодополняемости его экономики с динамично развивающейся в те времена экономикой Японии, а в последующем – со всеми странами АТР.
Для эффективного использования такого своеобразного конкурентного преимущества необходимо было соблюсти только одно условие – грамотный менеджмент, исключающий элементы коррупции. Думается, что в те далекие времена это условие могло быть реализовано с максимальным эффектом для устойчивого развития в Приморском крае конкурентоспособной промышленности и формирования здесь не силовым, как это было сделано в предвоенный период, а добровольным путем многомиллионного населения.
Юрий ПРИВАЛОВ, предприниматель, депутат Думы Владивостока:
- Дальневосточная республика была продуманным политическим ходом Советской России, который позволил избавиться от присутствия иностранных войск на территории Дальневосточного края. В основе развития экономических отношений ДВР были заложены такие рыночные механизмы, как свобода частного предпринимательства и здоровая конкуренция. Но безумная вера большевиков, а их было большинство в правительстве ДВР, в светлое будущее коммунизма перетянула чашу исторических весов. И первые ростки нового экономического уклада развития нашего общества так и не получили поддержки.
Сделав, как планировалось, Владивосток зоной свободной торговли, можно было привлечь иностранные инвестиции. Увеличение финансового оборота за счет Транссиба, КВЖД, продажи леса, рыбы, угля, работы портов привлекло бы банковский капитал. Темпы развития промышленности, экономики смогли привлечь дополнительные трудовые ресурсы. Дальневосточная молодежь в то время была очень образованной, и потребность в таких кадрах была высокой. А самое главное - было б у кого учиться. Мировой бизнес мог повлиять на развитие Владивостока так, как он, например, повлиял на развитие Гонконга, опыт которого сейчас изучается.
Спустя десятилетия Россия оценила важность скрытого экономического потенциала Дальнего Востока. Уверенные шаги сегодняшней России, направленные на развитие Дальнего Востока и сотрудничество со странами АТР, вселяют надежду в будущее.
Владимир БЕСПАЛОВ, депутат краевого Законодательного собрания (КПРФ):
- Создание ДВР в условиях тех лет вынужденно привело В.И. Ленина к идее образования буферного государства. Эта задумка была блестяще реализована, сковала силы интервентов, дала возможность выиграть время, хотя не обошлось без японской и американской интервенции, разграбления территории, расстрелов мирного населения и партизанской борьбы. Но, главное, это дало возможность сконцентрировать силы на малых направлениях, и, в конце концов, разгромив внутренних и внешних врагов на юге, западе и европейском севере, впоследствии освободить силами Красной Армии и партизан Дальний Восток и Приморье в октябре 1922 года.
Я считаю, что исторический опыт создания ДВР уникален и неповторим, он применим только к той конкретной ситуации первой четверти XX века. Любые попытки инициирования образования самостоятельного государства на территории Дальневосточного региона теперь приведут к трагедии миллионов граждан России, к потере этих территорий, поскольку защищать себя данное новообразование от великих и экономически мощных соседей в одиночку не сможет.
Да и сама идея новой ДВР, на мой взгляд, витает в умах узкого круга политических авантюристов, она не будет поддержана абсолютным большинством населения страны и центральной властью государства. Проблемы Дальнего Востока известны. Пути их решения давно заложены в целевых государственных программах, расписаны по финансам и направлениям. Для их реализации нужны политическая воля, настойчивость и последовательность Президента и Правительства, Федерального Собрания, чего мы, жители дальневосточной окраины, не чувствуем. А ведь надо пахать, как наши предки, не разгибая спины. А пока прозябаем, ворчим, уезжаем, обсуждаем тему ДВР. А почему бы не поставить вопрос: не хотите, не можете развивать Дальний Восток – дайте эту возможность сделать другим политическим силам. Но большинство моих земляков бездумно продолжают верить в теперь уже сказки про АТЭС и близкое счастливое будущее. Терпение и инфантильность россиян безграничны...
Юрий РЫБАЛКИН, советник Конгресса промышленников и предпринимателей Приморья, в прошлом депутат краевого Совета и Приморской краевой думы:
- В начале девяностых кабинеты депутатских комиссий краевого Совета народных депутатов обхаживал нервный молодой человек из Москвы, смахивающий на Сергея Есенина, который назойливо заводил разговоры о необходимости создания (возрождения) Дальневосточной республики. От него отмахивались, серьезно не воспринимая, но до поры до времени и не все...
Весной 1993 года, когда парад суверенитетов в стране приобрел лавинообразный характер, когда «местечковые князья» стали организовывать собственные республики, новоиспеченный глава администрации края Е. Наздратенко, возомнивший себя потенциальным генерал-губернатором всего Дальнего Востока - политическим наследником графа Муравьева-Амурского, через своих приспешников Лебединца, Дубинина, Гринченко, Заболотникова возбудил на сессии краевого Совета вопрос о создании Дальневосточной республики.
Вот тут-то и пришлось депутатам серьезно задуматься об уроках ранее существовавшей и «грядущей» Дальневосточной республики и большинству занять непримиримую позицию по отношению к этой инициативе.
Отделение Дальнего Востока от страны неминуемо привело бы к резкому нагнетанию территориальных притязаний со стороны сопредельных государств. Более трети территории страны с двумя третьими ее природных богатств мгновенно превратились бы в предмет стратегических интересов Китая, Японии и США, достойно противостоять которым новообразованное государство было бы неспособно.
Протяженность сухопутной и морской границ более чем в 30 тыс. километров не может физически контролировать государство с 9 млн жителей. Огромная территория с малочисленным, но многонациональным населением, обреченная на экстенсивное развитие, неминуемо распалась бы на удельные княжества. Неужели можно было бы представить глав Якутии, Чукотки, Сахалина или Хабаровского края в роли подчиненных Е. Наздратенко или наоборот?
В результате каждый из них нашел бы возможность для прямого взаимодействия подконтрольных им территорий с сопредельными государствами и очень скоро республика исчезла бы с политической карты, превратившись в сырьевую колонию.
Подобная судьба ждала бы и существовавшую в 20-е годы прошлого столетия Дальневосточную республику, если бы она отсоединилась от России. Тогда ее территория была бы предметом дележа стран Антанты, включая, естественно, Японию, США, Англию и Францию.
Вот таковы краткие уроки возможного было сепаратизма.
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