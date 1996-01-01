Амурск между прошлым и будущим

В рассуждениях геотеоретиков район Амурска и пос. Эльбан вблизи г. Комсомольска-на-Амуре в Хабаровском крае называется одной из перспективнейших "точек" будущего бурного экономического роста Дальнего Востока. Ему прочат быстрый взлет промышленного производства, основанного на переработке сырья, высокую занятость, хорошие заработки. Посетив в очередной раз за последние 16 лет этот город, я попытался увидеть признаки светлого будущего.

Жилье пустует

Как и в прежние приезды, глаза то там, то сям отмечают брошенные жилые дома с окнами, забитыми фанерой, заложенными кирпичом, или вообще с пустыми проемами. Всего их, пожалуй, полтора-два десятка на город. Но при остром жилищном дефиците в стране картина довольно странная. Хотя все объясняется довольно просто: была работа - были люди, не стало работы - люди уехали. Еще в начале 1990-х годов опустели многие общежития предприятий, а затем и какая-то часть зданий с обычными квартирами.

Чтобы здания как-то сохранить (вдруг еще пригодятся), первые этажи во многих из них были отданы частным предпринимателям под магазины и мелкие предприятия сферы услуг. Однако на все первые этажи брошенных домов мелкого бизнеса не хватило, да и в связи с кризисом он предпочитает оптимизировать расходы.

Улучшить за счет брошенных квартир условия постоянного населения, разгрузить очередь, в которой на получение социального жилья стоит около 1,5 тысячи человек, в том числе и погорельцы взорванного бытовым газом дома, как-то не получается. Закон защищает собственников приватизированного жилья и самых закоренелых должников по платежам за его содержание. Хотя городская администрация собирается взяться за эти дома всерьез. Работать с бывшими жильцами сложно, а инвесторы браться за проблемные не желают, тем более, на реанимацию зданий требуются приличные деньги.

Государственный регистратор прав на недвижимое имущество и сделок с ним Олег ШУМСКИЙ отмечает, что жилье в городе довольно дешево. Малосемейку можно купить в пределах 100-300 тыс. руб., 1-комнатную квартиру - за 300-400 тыс., 3-комнатную - за полмиллиона.

За прошлый год убыль населения района составила 562 человека...

Работа в дефиците

Занятость была и остается серьезнейшей проблемой амурчан. Сегодня около четверти жителей города трудоспособного возраста "вахтуют" по всему Дальнему Востоку. В основном в соседнем Комсомольске. Плюс около 4 тысяч безработных. Из них около половины "хроники", которые практически потеряны для производства, поскольку уже не стремятся найти работу, довольствуясь пособиями.

Экономические показатели при докризисном росте в 15-20% в год резко упали. В основном экономика города продолжает держаться на ТЭЦ. Численность работающих на крупнейшем предприятии города ФГУП "ДВПО "Восход" - немногим менее 1000 человек, второго по численности АПЗ "Вымпел" - около 800. Других предприятий, на которых работает по несколько сот человек, немного - ДОК, ООО "Мебельная фабрика", ООО "Амуркамень". Довольно высока занятость в бюджетных медицине и образовании, которые "урезались" по минимуму, в ЖКХ. Кстати, средний заработок по итогам первого полугодия 2009 г. по району (без учета индивидуальных предпринимателей) составил 15336 руб.

- Время сейчас серьезное - экономический кризис, - говорит зам. руководителя Амурского муниципального района по экономике и финансам Павел БОРОВЛЕВ. - Тем не менее, у нас работает две инвестиционных компании, и мы за счет них намечаем улучшить финансово-экономическое положение района. Амурский гидрометаллургический комбинат уже утвердил проекты, по которым будет возведено это предприятие. Прошли публичные слушания. Все решения приняты, и мы с нетерпением ждем начала строительства. Компания ОАО "Дальлеспром" намерена разместить в Амурске Дальневосточный центр глубокой переработки древесины на основе производства лущеного шпона. Вместе эти новые предприятия смогут дать работу для 1300-1500 человек.

Чем город впечатляет

Амурск, пожалуй, многие годы является одним из самых чистых городов Дальнего Востока. Амурчане полагают, что это благодаря усердию местных дворников, которые держатся за свою работу. Однако одним этим трудно объяснить столь яркий феномен, поскольку и в других городах за зарплату стараются держаться и как-то ее отрабатывать. Здесь же чистота и ухоженность территории - и в многоэтажных кварталах, и в частном секторе, и в районе дачных товариществ.

А к 50-летию Амурска, которое отмечалось в прошлом году, в городе провели благоустройство, что сделало его еще более уютным. Городской парк так и не возродился после того, как в 1990-х гг. из него убрали карусели и аттракционы. Правда, рядом, за высокой кирпичной стеной, действующая танцплощадка, с тыльной стороны городского Дворца культуры появился новый досуговый центр. Остальная часть парка служит местом выпаса коров.

Цены на продукты в магазинах Амурска близки к хабаровским и владивостокским. Их рост заметно сдерживают базарчики.

...Все это штрихи, картинки. Что же касается ощущений, то, пожалуй, жить здесь можно. И даже хорошо жить. Но на то обязательно нужна работа, достойный заработок, смысл этого жития и надежда, что давние планы превращения Амурска в большой интересный город когда-то сбудутся.

(Полностью материал опубликован в журнале "Дальневосточный капитал", №9, 2009 г., который уже поступил в киоски "Союзпечати".)