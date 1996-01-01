Скоростную дорогу Владивосток - Хабаровск помогут строить китайцы

Скоростное железнодорожное движение в России будут развивать не только европейцы и канадцы, но и китайцы. Siemens, Alstom и Bombardier поставят подвижной состав. Китайцы же могут передать нам технологии производства поездов и высокоскоростных магистралей, которыми западные компании делиться не спешат.

Меморандум о взаимопонимании в области организации и развития скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения на территории России президент РЖД Владимир ЯКУНИН, министр транспорта РФ Игорь ЛЕВИТИН и министр железных дорог КНР ЛЮ Чжицзюнь подписали неделю назад в Пекине в рамках 14-й регулярной встречи глав правительств России и Китая.

По словам Игоря Левитина, "по договоренности с китайской стороной министерства транспорта двух стран будут заниматься подготовкой нормативно-правовой базы совместно с компанией "Российские железные дороги", а РЖД совместно с инвесторами из Китая будут рассматривать вопрос о строительстве таких дорог". В меморандуме впервые говорится, что высокоскоростные железные дороги Россия планирует построить между Москвой и Нижним Новгородом, между Москвой и Сочи и между Владивостоком и Хабаровском. Скорость движения поездов на таких дорогах может достигать 350 км/ч.

Практически налажено скоростное сообщение с Петербургом: скоростной поезд "Сапсан" (сапсан - это самая быстрая птица на планете) производства немецкого концерна Siemens регулярно начнет ходить между Москвой и Питером уже в декабре. Правда, скорость его движения пока не будет превышать 250 км/ч. Собственный скоростной поезд, кстати, тоже с птичьим названием - "Сокол", российское машиностроение построить так и не сумело.

В РЖД даже шутили - мол, сделали подводную лодку на колесах, которая еще и взлетает на больших скоростях. Таким образом, РЖД, по сути, получила зависимость от иностранных поставщиков, а Siemens - перспективный рынок сбыта, на котором можно диктовать свои условия, ведь делиться своими технологиями напрямую немцы пока не собираются.

И тут, как нельзя кстати, появились китайцы. Левитин утверждает: китайская сторона обладает технологиями строительства магистралей и локомотивов. Если соответствующее соглашение будет достигнуто, Россия даже готова рассматривать вопрос о создании совместного производства таких поездов на российской территории.

"Китай, как и Россия, заинтересован в развитии высокоскоростных перевозок по территории своей страны, - добавляет эксперт-аналитик отдела исследований железнодорожного транспорта Института проблем естественных монополий Евгений АЛЕКСЕЕВ. - При этом своих эксклюзивных технологий в производстве самих скоростных поездов у Китая нет".

Китай начал сотрудничество с фирмой Siemens, закупил три произведённых в Германии поезда Velaro CRH - аналога поезда Velaro RUS "Сапсан", приобретённого также у Siemens РЖД. Зато Поднебесная может похвастать собственными технологиями в железнодорожной инфраструктуре. Например, инфраструктура высокоскоростной линии Пекин - Шанхай протяжённостью 1 320 км, которую планируют завершить в 2013 году, практически полностью создаётся из технологической продукции, выпускаемой китайскими предприятиями.

...Таким образом, Китай ударными темпами догоняет лидеров в организации высокоскоростных сообщений. Россия же пока только в самом начале пути. "Возможно, сотрудничество с Китаем нам будет полезно в части получения опыта по локализации производства железнодорожной техники внутри страны", - считает Алексеев.

"В данном случае Китай нам не конкурент, здесь мы, скорее, хотим получить накопленный китайцами опыт", - соглашается аналитик "Ингосстрах-инвестиции" Евгений ШАГО. Более того, по мнению экспертов, сотрудничество с китайцами позволит нам получить западные технологии по производству высокоскоростных поездов, которые уже внедрены в КНР, но делиться которыми тот же Siemens с РЖД не спешит, "безболезненнее, быстрее и дешевле".

Какая именно форма сотрудничества будет между Китаем и Россией - пока сказать сложно. "Возможно участие каких-то специалистов, а не просто рабочих, например инженеров, которые проектировали высокоскоростные линии. Возможна поставка оборудования и комплектующих для поездов", - резюмирует Шаго.