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34,1% увеличения на базовую часть пенсии - это сколько?
О предстоящем повышении пенсии все слышали. А спроси пожилого соседа, насколько вырастет его пенсия, ответит: "На копейки!" Между тем только в этом году прошло три повышения. Очередную прибавку, как правило, старики бурно обсуждают и возмущаются: "Почему ему больше, чем мне?".
И действительно, почему, если зарплата была больше и стаж? О необходимости ликбеза среди населения и шла речь на круглом столе "Взаимодействие государственных и общественных организаций в интересах пенсионеров", который прошел во Владивостоке по инициативе краевого Пенсионного фонда и Союза пенсионеров Приморского края.
Ровно три года назад 13 организаций Приморья заключили многостороннее соглашение о сотрудничестве в целях объединения и координации усилий, направленных на улучшение социальной обстановки и защиту законных прав и интересов людей пожилого возраста, проживающих на территории Приморского края. Круглый стол и собрал представителей Приморского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Союз пенсионеров России", Приморского краевого совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, департамента социальной защиты населения края и т.д.
В декабре 2009 г. и январе 2010 предстоит еще два повышения пенсий. Как сообщила зам. управляющего Отделением ПФР по Приморскому краю Галина НИКИТЧЕНКО, 1 января 2010 г. россиян ждет валоризация - повышение пенсий с учетом "советского" и дореформенного стажа. Расчетный пенсионный капитал гражданина, сформированный до 1 января 2002 г., увеличится на 10%, плюс по 1% за каждый год "советского" стажа до 1991 г. Для неработающих пенсионеров, чей совокупный доход после проведения валоризации по-прежнему будет меньше прожиточного минимума, будут установлены доплаты из федерального или регионального бюджета.
Само понятие "валоризация" вызвало у участников круглого стола немало вопросов. Главную проблему работы с людьми пенсионного возраста сформулировал управляющий Отделением ПРФ по Приморскому краю Александр МАСЛОВЕЦ:
- Следует уведомлять пенсионеров о том, какие изменения в начислении их пенсий происходят, так как любые изменения в пенсионном вопросе вызывают массовую и, чаще всего, негативную реакцию. Пенсионный фонд непременно отправит письма пенсионерам, уведомляющие об изменениях, но это формальный способ "общения" с гражданами. Как правило, после таких писем вопросы всё равно остаются. Нужны силы, которые бы смогли заниматься разъяснением всей информации, поступившей от Пенсионного фонда, способные ответить на все вопросы пенсионеров. Такими силами и могут стать общественные организации.
На это председатель Приморского краевого совета ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Анатолий БУЛЫГИН заметил, что такого рода взаимодействие пенсионного фонда с общественными организациями требует большей продуманности: "Мы поможем распространять листовки и буклеты, но разъяснять... Прежде нам разъясните понятия". И начинать придется, очевидно, с "валоризации". Это слово, с легкой руки президента, подхватили СМИ, и... пенсионеры пришли в полный ужас: весьма смахивает на "монетизацию".
Наталья ЛУНЬ, зам. директора департамента соцзащиты населения Приморского края, так же пообещала: "Администрация края в это тоже внесет лепту".
Но главное бремя работы с пенсионерами сегодня все-таки несет почта. Директор Управления ФПС Приморского края - филиала ФГУП "Почта России" Андрей БРИК отметил, что им пришлось скорректировать бюджет, чтобы купить скамейки в отделения связи, где в "пенсионные" дни - просто столпотворение. А какой напряг приходится выдержать почтальонам, когда при пересчете очередного повышения идут задержки выплат и каждый второй пенсионер требует объяснить, почему у него такая прибавка. О чем промолчал руководитель почты, так это о доставке пенсий на дом. Профессия почтальона становится такой же опасной, как инкассатор. И финансисты страны заговорили о выпуске социальных пластиковых карт - вот где понадобятся все силы на информационный агитпром.
Пока все участники дискуссии отметили помощь Союза пенсионеров России (СПР). Секретарь приморского отделения партии "Единая Россия" Игорь КОРОЛЕВ даже заявил, что вступает в члены СПР, и пообещал подключить партийный ресурс. Так что приморским пенсионерам скоро разъяснят, что такое "валоризация".
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