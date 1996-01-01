Автодорога "Уссури" ждет своей очереди

После завершения трассы "Амур" (2097 км) строители возьмутся за автодорогу "Уссури": Хабаровск - Владивосток, заявил полпред Виктор ИШАЕВ, посетив 16 октября Амурскую область.

Как сообщили "ЗР" в пресс-службе полпреда, Виктор Ишаев начал поездку со строящегося участка федеральной автомобильной дороги "Амур" (Чита - Хабаровск). Курировать стройку ему персонально поручено президентом. И полпред выразил уверенность, что в 2010 г. трассу достроят. Полпред согласился со строителями, что необходимо уже реконструировать некоторые участки, построенные еще в советское время. "Буду обращаться в правительство с просьбой выделить на это средства", - заверил Ишаев.