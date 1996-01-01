Вышли на дорогу к саммиту АТЭС-2012

День дорожника в этом году для работников отрасли в Приморье прошел особенно празднично. И причиной тому стало начало работ на крупнейших объектах, которые необходимо построить и реконструировать в рамках подготовки Владивостока к саммиту АТЭС 2012 г. А сегодня лучший подарок - это возможность работать и зарабатывать.

2 октября были подведены итоги конкурса, по которому победителем по объекту реконструкции наиболее напряженного участка федеральной трассы в пригороде Владивостока от Седанки до поворота на аэропорт (733,5-752 км) стала компания ОАО "Примавтодор". И уже 3 октября на трассу М-60 вышли дорожники. На участке от Седанки до пос. Угловое приступили к работе строительные подразделения "Примавтодора", машины и механизмы.

Причем пока они практически не мешают обычному движению транспорта. А вот когда дорожники приступят к возведению одной из шести двухуровневых развязок, которые предусмотрено построить на этом участке магистрали, движение встанет. Не случайно министр регионального развития Виктор БАСАРГИН после знакомства с объектом на месте заострил внимание на этом: власти Владивостока и Приморья должны заранее продумать, как организовать альтернативный проезд автотранспорта в город и из города по другим дорогам - иначе не избежать транспортного коллапса.

Начальник отдела информационных технологий ОАО "Примавтодор" Виктория ВОЛОШИНА считает, что Владивостокскому отделению РЖД в такой ситуации надо не сокращать движение пригородных поездов, а наоборот, вводить новые, поскольку роль этого транспорта для горожан в ближайшее время резко возрастет.

Реконструкция этого участка дороги длиной около 18,2 км будет проводиться в два этапа. Первый из них предлагается выполнить к саммиту АТЭС-2012 г., чтобы во время его проведения обновленный участок дороги мог принять на себя большой поток машин. А второй этап предполагается завершить в 2013-2014 гг.

Досье Сметная стоимость всех работ по объекту в ценах III квартала 2009 г. составляет около 11 762,4 млн руб. Из них почти в 5 млрд руб. обойдется сооружение шести двухуровневых развязок. Их предполагается построить на 734, 738, 743, 745, 748, 751 километрах. Проектировщиками уже предложены "пилотные" варианты этих развязок, но продолжается поиск более оптимальных решений, чтобы и автомобилистам было удобно, и строительство обошлось без удорожания.

В ходе реконструкции дорога должна быть расширена до шести полос движения - ширина асфальта составит 23 метра. Между встречными полосами будет устроена разделительная полоса, как это уже сделано ОАО "Примавтодор" на только что завершенном участке трассы от "Зари" до "Перевала". То есть после реконструкции этот участок М-60 станет намного безопасней, при том, что основная расчетная скорость здесь по проекту - 100 км/час и 70 км - на сложных участках.

Обеспечить скорость и безопасность без учета интересов пешеходов, как уже не раз убедились власти, невозможно. Практически на каждый километр трассы придется по одному надземному пешеходному переходу. Всего их будет 18, в т.ч. три из них будут "крытыми", например, в районе "Зари". Первый пешеходный переход уже строится в районе Плодово-ягодного хозяйства.

Здесь, во время пребывания во Владивостоке Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА, в ходе его общения с населением состоялся короткий разговор с работницей этого хозяйства, которая пожаловалась, что очень часто, переходя дорогу, люди гибнут под машинами. Президент распорядился, и проектировщики приняли задание как проектное. Уже к Новому году по этому пешеходному переходу можно будет пройти.

Всего в 2010-2011 гг. дорожникам Приморья предстоит освоить около 50 млрд руб. Причем до 20 млрд руб. на эти цели должен мобилизовать краевой бюджет. Сейчас перед подрядчиками стоит задача резко нарастить свои мощности, чтобы справиться с поставленными задачами. Для сравнения: за 9 месяцев 2009 г. на реконструкции и строительстве приморских дорог в целом было освоено около 2 млрд руб.