Приморский край отмечает день рождение

В 1938 году Президиум Верховного Совета СССР опубликовал Указ о разделении Дальневосточного края на Приморский и Хабаровский. С тех пор официальная дата рождения края - 20 октября. Но нынче решили отпраздновать дату раньше.

В минувшие выходные на центральной площади Владивостока прошел театрализованный праздник "Мое Приморье - часть большой России". Почти тысячу приморцев собрал гала-концерт, в котором приняли участие молодежные, детские творческие коллективы из городов и сел Приморья. А краевой Центр русской культуры устроил презентацию национальных культур. Фермеры и местные торговцы не растерялись - развернули бойкую ярмарку.

Но, пожалуй, самым захватывающими стали соревнования по силовому многоборью "Кубок Дружбы". Подобное состязание русских богатырей прямо на площади было проведено во Владивостоке впервые. В нем участвовали 10 сильнейших спортсменов Приморья по различным силовым видам спорта.

И если суббота подпортила праздник непогодой, то в воскресенье в город вернулась золотая приморская осень - с теплом и солнцем. И праздник был в радость. Никто даже не заикнулся, что Приморье стало частью большой России вовсе не 71 год назад, а 151 - с появлением первых русских поселений на земле удэге.