В Бельгии прошел конкурс «Мисс Бомж»

10-11 октября в Бельгии состоялся необычный конкурс под названием «Мисс Бомж - 2009», сообщает издание Closer.

По словам организаторов, этот конкурс был призван не только помочь бездомным женщинам, но и привлечь внимание общества к тем, кто волею судьбы оказался без крыши над головой. Поэтому главным критерием отбора участниц было «желание покончить с жизнью на улице и включиться в социальную жизнь». Победительницей стала 58-летняя Тереза Ван Бель, в качестве приза она получила право бесплатного проживания в течение года в арендованном для нее доме. Остальные финалистки получили возможность обучения на профессиональных курсах, что должно помочь им впоследствии найти работу.