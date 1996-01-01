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Империя моды Ямамото уйдет с молотка
Модная индустрия переживает сейчас тяжелые времена, убытки терпят большинство ведущих лейблов. Но когда о банкротстве заявляют такие титаны фэшн-индустрии, как Кристиан Лакруа и Escada, это уже похоже на настоящее бедствие. Третьей глобальной жертвой кризиса стал дом моды японского дизайнера Йоджи Ямамото. Модельер объявил о своем разорении. В счет погашения долгов пойдут магазины марки, расположенные в Европе и США.
Антикризисные эксперты уже давно пишут о том, что вся индустрия luxury стоит буквально на грани исчезновения. Модные бренды с долгой и славной историей подсчитывают убытки и с трудом держатся на плаву, в то самое время как недорогие марки экономкласса, например H&M, наоборот, становятся более востребованными и приносят прибыль.
Таблоид New York Times называет разорившегося японского модельера Йоджи Ямамото третьей глобальной жертвой кризиса в мире фэшн-индустрии. Долги его Дома моды перевалили за 67 миллионов долларов, и дизайнеру ничего не оставалось делать, как официально заявить о своем разорении. Для сравнения, великий французский кутюрье Кристиан Лакруа объявил о банкротстве, когда продажи летней женской коллекции упали на 35 процентов по сравнению с 2008 г. и его предприятие задолжало 15 миллионов евро.
Вторым о банкротстве объявил немецкий бренд Escada, основанный в 1976 году, общая сумма задолженности которого составляет 142 миллиона долларов.
Что касается Йоджи Ямамото, то 66-летний японец держался до последнего и надеялся на чудо. Но кредиторы оказались беспощадны. В ближайшие месяцы будут закрыты бутики бренда, расположенные в модных столицах Европы и крупнейших городах США. Империя Ямамото уйдет с молотка в счет погашения долгов.
Напомним, компания Yohji Yamamoto Inc. была основана в Токио в 1972 году. Мировая слава пришла к модельеру после парижских показов в начале 1980-х. Коллекции мужской и женской одежды, а также парфюмерия от японского кутюрье выходили под марками Yohji Yamamoto и Y's. Как сообщают эксперты, на территории Японии мировая фэшн-индустрия терпит даже большие убытки, чем в Европе и США. Так, закрывает свои магазины в Стране восходящего солнца итальянский бренд Versace, Дом моды Louis Vuitton объявил о решении не открывать здесь новых бутиков, а если продажи не улучшатся, то и остальные магазины марки со временем ликвидируют. И антикризисные эксперты уверяют, что это только начало.
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